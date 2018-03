Les nouveaux tarifs de stationnement ont été adoptés ce lundi à Bordeaux. Il sera possible se stationner quatre heures de suite à partir du 1er mai, contre deux actuellement. Et la gratuité a bien été décidée pour les quartiers de Saint Augustin et Caudéran.

Beaucoup de bruit pour pas grand chose. Voilà ce que l'on peut rapporter du conseil municipal de ce lundi. Malgré un débat très long, les nouveaux tarifs du stationnement, ont bien sûr été adoptés par la majorité municipale autour du maire Alain Juppé. Mais de nouveaux, ils n'ont finalement que le nom. Car finalement, pas grand chose ne change.

5 euros les deux premières heures, 10 euros les deux heures suivantes

La nouvelle grille tarifaire, qui sera mise en place le 1er mai donne le droit de stationner jusqu'à 4 heures de suite, mais à des tarifs prohibitifs : cinq euros les deux premières heures en zone rouge (3,60 en zone verte), mais 10 euros pour les deux heures suivantes. Les amendes, en cas de non paiement, le fameux forfait post-stationnement est aujourd'hui de 35 euros en zone rouge et de 30 euros en zone verte, à partir du 1er mai si s'il est payé dans les 24 heures, il coûtera cinq euros de moins.

La nouvelle grille tarifaire adoptée. - Mairie de Bordeaux

Quelques exemptions ont été accordées : ainsi les infirmiers et les kinés qui interviennent à domicile bénéficieront de la gratuité totale. Un groupe de conseillers municipaux, de la majorité et de l'opposition, se réunira pour examiner quelques cas particuliers. Plus de trace par contre du deuxième macaron résident valable le samedi pour les visiteurs, ni des 10 jours gratuits pour les amis et la famille, comme cela avait été annoncé.

Les 200 personnes qui étaient dans la rue samedi ont soif de concertation

Les élus socialistes, écologistes et du FN ont reproché à Alain Juppé sa reculade, "sous la pression de la rue", comme l'a dit François Jay, du Front National, sur les quartiers de Saint-Augustin et Caudéran. "C'est ce que l'on appelle la concertation", a rétorqué le maire. "Les 200 personnes qui étaient dans la rue samedi ont soif de concertation, a protesté l'élu écologiste Pierre Hurmic. Ils ont produit un cahier de doléances de bonne qualité".

Et de réclamer des exceptions pour les plombiers et les avocats. "Si on se met à faire des exceptions pour chaque métier, il n'y a plus de stationnement payant", lui a répondu Alain Juppé. Vous ne faites aucune proposition crédible." Avant une autre passe d'armes avec Michèle Delaunay, provoquant une suspension de séance. Le symbole d'une séance qui n'aura pas été tout à fait sereine.