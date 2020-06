Bordeaux : les petites entreprises ne se ruent pas sur les aides

Il y a un mois, les élus de Bordeaux Métropole avaient débloqué en urgence un fonds de 15 millions d'euros, réservé aux entreprises de 1 à 5 salariés, les plus touchées par la crise économique. Si les demandes d'aides ont été très fortes dans les premiers jours - jusqu'à 300 dossiers - aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une cinquantaine. Et ce sont seulement 5 millions d'euros sur les 15 disponibles qui ont été distribués pour l'instant faute de candidats.

Des formalités incomprises ou remises à plus tard?

Parmi les explications avancées par Patrick Seguin, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie ( qui a été chargée de distribuer ces aides), la tentation sûrement grande de nombreux patrons de remettre à plus tard ces formalités jugées à tort trop complexes. "Il suffit de nous envoyer une simple déclaration recto-verso, ce n'est vraiment pas compliqué" assure le Patrick Seguin. "Peut être aussi que les chefs d'entreprises ne savent pas que ces aides sont cumulables avec celles de l'Etat et de la Région" poursuit-il. "Et puis pour certaines, les difficultés sont peut être telles que postuler pour 1 500 ou 2000 euros d'aide leur paraît dérisoire".

Un assouplissement des critères

Face à la réalité des chiffres - 20% seulement d'entreprises ayant rempli le dossier - se pose inévitablement la question de l'adaptation des critères de ce fonds à la réalité du terrain. La Métropole et la CCI envisagent d'ailleurs de les modifier et de les élargir. Les auto-entrepreneurs par exemple, pour l'instant exclus de ce fonds, pourraient finalement en bénéficier. Patrick Bobet et Patrick Seguin doivent ce rencontrer ce mardi matin à ce sujet.