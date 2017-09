Bordeaux : Les retraités dans la rue ce jeudi contre la hausse de la CSG

Environ 1 500 retraités sont attendus dans les rues de Bordeaux ce jeudi. Le rassemblement est fixé à 10 heures place Pey-Berland, avant un défilé jusqu'à la préfecture. Ils protestent surtout contre la hausse de la Contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point au 1er janvier.

C'est décidément une rentrée sociale chargée contre le gouvernement Macron. Après deux journées de grèves générale, les 12 et 21 septembre, et les blocages organisés par les routiers lundi et mardi, ce sont à présent les retraités qui descendent dans la rue. A l'appel des syndicats de retraités CGT, FO et FSU, ils entendent protester contre les orientations prises par le gouvernement. Les représentants syndicaux seront ensuite reçus à la préfecture. Dans leur collimateur, surtout, la hausse de la CSG. Ainsi, les retraités seuls, qui touchent plus de 1 200 euros par mois devraient voir cet impôt augmenter au 1er janvier 2018. Par exemple, selon la CGT, un retraité habitant seul et touchant une pension de 2 000 euros par mois devrait voir ses revenus diminuer de 400 euros par an.

Michèle Blanloeuil, 71 ans, retraitée. Copier

Et ce ne sont pas les récentes annonces d'Edouard Philippe qui devraient les calmer. Le premier ministre avait promis fin août une revalorisation des retraites de 0,8% au 1er octobre. "Mais les retraites n'avaient pas été revalorisées depuis trois ans, explique Michel Soubiran, membre du syndicat de retaités de la CGT. Et encore, la dernière hausse des pensions était de 0,1%. Nous l'avions pris comme une provocation." D'autant que l'exonération de la taxe d'habitation a été repoussée, et que les APL, dont bénéficient beaucoup de retraités, vont baisser.

Un mot d'ordre revient, parmi les futurs manifestants : "ce ne sont pas les retraités qui ont cotisé pendant 40 ans qui doivent faire des efforts". Pour la CGT, outre l'action dans la rue de jeudi, d'autres types de protestation, comme le boycott de la consommation, pourraient être envisagées.