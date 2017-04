Bordeaux : malgré le déficit pas question pour la mairie de rénégocier le contrat du Matmut Atlantique

La société exploitante du Matmut Atlantique accuse un déficit de deux millions d'euros mais pour la mairie de Bordeaux il n'est question de rénégocier le partenariat.

Pas question pour la mairie de Bordeaux de renégocier le contrat signé en 2011 avec SBA, la société qui gère le nouveau stade Matmut Atlantique. C'est ce que demande pourtant Bernard Hagelsteen le président de SBA dans les colonnes de Sud Ouest, alors que le déficit enregistré lors des 2 premières années d'exploitation s'élève à 2 millions d'euros. SBA est une filiale des groupes Vinci et Fayat qui ont construit le stade de Bordeaux Lac

Fin de non recevoir pour la mairie

Nicolas Florian adjoint aux finances à la mairie de Bordeaux explique qu'en 2011 le maire Alain Juppé a signé un contrat où SBA a apposé sa signature et ceux qui ont signé ont proposé eux-mêmes ce modèle économique. L'élu Les Républicains appelle au respect de la signature et de la parole donnée et évoque un déficit conjoncturel car il y a eu moins de manifestations que prévu à en dehors du rugby et du football. L'adjoint explique également qu'il est content de cette réalisation qui participe à l'économie et au rayonnement de la ville.