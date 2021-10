Bordeaux-Mérignac : l'aéroport de demain se doit "d'être vert"

Un territoire comme celui de Bordeaux Métropole a besoin d'un aéroport. Parti de ce constat, le directeur de l'aéroport de Bordeaux Mérignac, Simon Dreschel, prépare son avenir, qui sera forcément vert et plus écolo. Comment faire sa transition écologique ? Comment proposer des biocarburants ? Faut-il installer une station d'hydrogène ? Autant de questions posées dans l'étude sur le futur de l'aéroport. "On ne fabrique pas des avions, relève Simon Dreschel, on les accueille et donc on fait tout pour les accueillir de manière verte".

Notre objectif zéro carbone 2030, il est affiché, il est clair. Ce qui nous attend est bien mieux que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui - Simon Dreschel, directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

La réflexion porte aussi sur l'utilité de la deuxième piste de l'aéroport, elle qui "n'a plus forcément le même intérêt" qu'à la création de l'aéroport. Une disparition qui inquiète les riverains déjà impactés par les nuisances liées à la première piste, au Haillan, à Parempuyre, ou à Blanquefort, notamment. Mais l'avenir de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac passe aussi par la concertation, explique son directeur. "On traite l'aspect technique, mais on traite aussi l'aspect territorial, poursuit-il. On est intégré sur un territoire et l'avenir de l'aéroport passera par une acceptation de son activité".