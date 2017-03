Bordeaux-Mérignac à la huitième place des aéroports français

L'aéroport de Bordeaux reste stable dans la hiérarchie française. Avec une progression de 8,6% en 2016, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac fait mieux que la moyenne nationale qui s'établit à 3,1%. Il reste porté par le trafic low-cost même si des turbulences sont annoncées avec l'ouverture de la LGV.

L'Union des Aéroports Français a publié ce mercredi le bilan de la fréquentation des plate-formes en France pour l'année 2016. Bordeaux conserve son rang de 2015 et se classe en huitième position avec un trafic qui a atteint un niveau record de 5,7 millions de passagers.

Devant Nantes mais derrière Toulouse

Bordeaux-Mérignac se situe en sixième position des aéroports régionaux. Mais il possède l'une des plus fortes croissances avec +8,6%. Lyon fait mieux avec près de 10% et Nantes est au même niveau que Bordeaux avec +8,7 %. La plus forte progression des aéroports régionaux est l'oeuvre de Lille-Lesquin avec +15,2% de progression mais le nombre de passagers n'est pas comparable (1,7 millions, 11ème place nationale).

Le classement des aéroports français en 2016. - © UAF

La part de l'aéroport de Bordeaux dans le trafic national en région :

La part de chaque aéroport régional dans le trafic total. - © UAF

Le low-cost, moteur de la croissance

Le low-cost prend de plus en plus de place. Sur l'ensemble des aéroports métropolitains, il représente 30,2% du trafic. Une proportion qui atteint 43,3% pour les aéroports régionaux. Bordeaux constitue une belle illustration du phénomène avec 44% de son trafic réalisé par les vols à bas coûts. C'est d'ailleurs bien le low-cost qui "tire" la croissance bordelaise avec une progression sur un an de 15,9%. Entre 2012 et 2016, le nombre de passagers sur des vols low-costs à Bordeaux est passé de 1,350 millions à 2,562 millions.

Bordeaux base sa croissance sur le low-cost. - © UAF

Un dernier chiffre dévoilé par l'Union des Aéroports Français. Le frêt représente à Bordeaux 10.917 tonnes transportées en 2016, soit une progression sur un an de 11,7%.