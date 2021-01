Bordeaux : "Nous avons moins d'entreprises en dépôt de bilan que l'an dernier", affirme le président de la CCI

"L'économie est sous perfusion, et il ne faut surtout par enlever l'aiguille de la perfusion", explique Patrick Seguin, président de la chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde, invité de France Bleu Gironde mercredi 13 janvier, alors qu'un conseil de défense sanitaire se tient pour décider des nouvelles mesures pour les prochains jours. "C'est anxiogène mais en même temps, le 'quoi qu'il en coûte' porte ses fruits", assure-t-il. "Nous avons moins d'entreprises qui se sont mises sous la protection du tribunal de commerce que l'an dernier à la même époque."

Patrick Seguin souligne qu'il n'y a pas "d'impact définitif pour toutes les entreprises qui se bougent et qui appellent nos cellules d'aide. On arrive à trouver des solutions dans 98% des cas", affirme le président de la chambre de commerce et d'industrie. "Tout cela grâce aux aides de la métropole, de la Région, de l'Etat, ça avance tous les jours !"

Un mois de décembre "relativement honorable"

Un couvre-feu à 18 heures, comme c'est déjà le cas dans 25 départements, pourrait bientôt être mis en place sur tout le pays. "On craint ce genre de mesure", continue Patrick Seguin. "Cela fait deux heures d'activité en moins chaque jour, multipliées par 22 jours ouvrables par mois. C'est une grosse réduction des capacités de production et de commercialisation. Et puis surtout, ça repousse encore la date de réouverture des bars et restaurants." Selon lui, le pire pour les commerçants serait de rentrer dans un troisième confinement. "Ce serait un coup très fort au moral et un gros risque pour beaucoup d'entreprises", analyse le président de la CCI.

Patrick Seguin se réjouit néanmoins qu'une grande partie des commerces de proximité aient réalisé une belle fin d'année. "La décision de la préfète d'accorder tous les dimanches ouvrables a été une bonne chose. Les commerçants ont dit 'banco' et sont venus travailler, donc le mois de décembre a été relativement honorable", se félicite-t-il.