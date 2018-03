Trois semaines après une première mobilisation, les moniteurs d'auto-écoles remettent le couvert ce lundi. Ils dénoncent le manque d'avancées de la préfecture par rapport à leurs revendications. De nouvelles perturbations sont attendues à Bordeaux et sur la rocade.

Bordeaux, France

C'était il y a trois semaines. Une opération escargot des moniteurs d'auto-écoles sur la rocade avait causé de grosses perturbations. Ce lundi, deuxième volet de la mobilisation. Et ils promettent un cortège encore plus importants que les 150 véhicules de la dernière fois.

Par contre, les perturbations pourraient être moindres. Parce que le cortège, qui doit partir vers 8h30 du centre routier de Bordeaux lac, empruntera moins la rocade que la dernière fois. Il se "contentera" d'entrer sur la rocade au niveau de Bègles, et du centre commercial Rives d'Arcins, jusqu'à la sortie du Pont de la Maye, de Villenave d'Ornon, dans le sens intérieur. Soit six sorties de moins que la dernière fois.

Depuis le 5 mars, une fermeture, un dépôt de bilan et trois licenciements

L'opération escargot sur la rocade entre Rives d'Arcins et Villenave d'Ornon. - Capture d'écran Google

Et s'ils retournent former un cortège, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus depuis la dernière fois. Pourtant, de l'aveu même des syndicats, la réunion à la préfecture du 5 mars, après la manifestation, avait été positive. "Ils nous avaient promis de revenir vers nous avant le vendredi 9 avec un plan complet", explique Sandra Carrasco, déléguée du syndicat des moniteurs d'auto-écoles UNIC. Sauf que depuis, les représentants n'auraient eu aucune nouvelle, en tout cas jusqu'à ce qu'ils annoncent leur intention de manifester.

Les moniteurs avaient bloqué la rocade il y a trois semaines. © Radio France - Thomas Coignac

"Ce qu'on veut leur faire comprendre, c'est qu'on ne peut plus attendre, poursuit Sandra Carrasco. Depuis le 5 mars, il y a eu une fermeture d'auto-école, un dépôt de bilan, et trois licenciements économiques. On veut se battre pour notre survie."

Les revendications sont toujours les mêmes que la dernière fois, les moniteurs réclament une meilleure organisation de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le service de la préfecture qui gère leur dossier. Ils expliquent qu'il manque un délégué chargé d'organiser les inscriptions des élèves. Conséquence, il y aurait toujours près de 4 000 dossiers d'élèves en attente en Gironde, paralysant l'activité des auto-écoles.