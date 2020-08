Bordeaux-Orly supprimée mais Bordeaux-Roissy maintenue, le directeur général d'Air France valide

Sa parole est rare. Ben Smith, le directeur général d'Air France KLM, se veut optimiste sur la reprise du secteur aérien, touché de plein fouet par la crise sanitaire et économique du coronavirus. Air France affiche une perte de 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre. Mais il est persuadé qu'"aussitôt que les frontières vont rouvrir, la demande va rebondir".

Quand à la fermeture de la navette Bordeaux/Orly, conditionnée par le gouvernement (comme d'autres liaisons intérieures où le TGV relie deux villes en moins de 2h30), au plan d'aides de 7 milliards d'euros, Ben Smith, dit accepter "même si ce n'est pas facile". En revanche, la liaison Bordeaux/Roissy sera maintenue. Il l'a confié dans chroniques du ciel sur France Info.

Ben Smith le directeur général d'Air France KLM, sur les liaisons Bordeaux-Paris Copier

Fin juillet, des salariés et usagers de la navette Bordeaux-Orly ont manifesté à Bordeaux. 114 postes seraient menacés selon les syndicats. En mai, à la sortie du déconfinement, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux avait protesté contre ce projet, et Alain Anziani, le maire de Mérignac, avait écrit au gouvernement, lui demandant de maintenir cette ligne Bordeaux-Paris, sous peine de créer "un nouveau séisme Ford" dans la région.