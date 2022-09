Bordeaux : Pierre Hurmic dévoile en conférence de rentrée son plan énergétique

A l'Hôtel de Ville de Bordeaux, la conférence de rentrée a démarré ce mercredi 14 septembre par un discours du maire Pierre Hurmic. Il a rappelé la crise énergétique sans précèdent que connaissait le pays actuellement et l'été brûlant qu'a connu la gironde, entre méga feux, sècheresse et canicule. Pour le maire écologiste, c'est la preuve que le changement climatique va plus vite et plus fort.

L'écologie plus tard, c'est écologie trop tard" - Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

Avec la hausse du coût de l'énergie, la facture énergétique de la ville pourrait grimper de 20 millions cette année, à consommation égale. Pour faire face la ville de Bordeaux, souhaite d'ici 2026 passer de 7 à 41% d'autonomie énergétique. Cela en réduisant sa consommation et en produisant sa propre énergie. Par ailleurs, Pierre Hurmic demande à l'état un bouclier tarifaire pour les communes.

Réduire…

L'éclairage nocturne représente environ 40% de la facture d'électricité de la ville, alors pour faire des économies Bordeaux souhaite réduire de 20% cette consommation. Pour cela, la métropole va éteindre 55% de ses lampadaires, entre 1h et 5h, à partir du 1er janvier. Sauf en cœur de ville. Bordeaux va également limiter l'éclairage des monuments publics. Seuls les sites emblématiques resteront éclairés, comme la fontaine des Trois Grâces, le Palais de la Bourse, le Grand Théâtre ou la Cathédrale Saint-André. Une rénovation des ampoules actuelles par des LED est aussi prévue. Aujourd'hui 20% de l'éclairage public bénéficie d'installations LED.

Bordeaux va réduire sa consommation de chauffage, notamment en abaissant les températures des lieux publics comme les salles de sport, les musée, les écoles… à 19 degrés. Seuls les crèches et les lieux accueillant un public fragile seront chauffés à 20 degrés.

Grâce à ces mesures et d'autres, Bordeaux espère faire au moins 3 millions d'euros d'économie sur son budget énergétique en 2023.

… et produire

Afin d'être autonome énergétiquement, Bordeaux va aussi développer sa production d'électricité. Notamment avec la mise en place de 10 nouvelles installations solaires, d'ici la fin de l'année 2023. Et d'ici 2026 d'autres projets sont prévus avec des partenaires, comme le recouvrement de la Base Sous Marine par des panneaux photovoltaïques. Actuellement 19 installations sont en fonctionnement.