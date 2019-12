Bordeaux : premier coup de pioche pour les travaux de la piscine Galin à la Bastide

Fermée depuis 5 ans, la piscine Galin va être entièrement rénovée et améliorée. Les travaux ont démarré aujourd'hui, en présence du maire adjoint du quartier la Bastide Jérôme Siri et de la sénatrice Nathalie Delattre.

Bordeaux, France

La saga Galin s'achève enfin... ou du moins c'est ce qu'espère la municipalité de Bordeaux qui a donné le premier coup de pioche aux travaux de la piscine ce jeudi 19 décembre. Attendue depuis près de 5 ans par les habitants du quartier, la piscine Galin sera entièrement rénovée et améliorée pour accueillir les nageurs à l'été 2021.

C'est un projet de réhabilitation "lourde'" qui prévoit de refaire l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment, hormis la structure en béton et la charpente en bois qui seront conservées mais rénovées. Le toit "ouvrant", caractéristique de cette piscine des années 70, sera changé et entièrement réhabilité. Les deux bassins et les légendaires plongeoirs permanents seront bien conservés, mais une pataugeoire sera ajoutée, et un solarium en bois paysager viendra remplacer l'ancienne plage minérale.

L'état actuel de la piscine Galin à la Bastide. © Radio France - Alexandra Sirgant

La piscine est originellement fermée en 2014 pour cause de "petits travaux", mais la découverte d'amiante dans les gaines de ventilation peu de temps après va entraîner la fermeture du chantier par la préfecture. "On a ensuite voulu modifier le projet en cours de route et redoubler d'ambition pour cette piscine" explique Jérôme Siri, maire adjoint du quartier la Bastide. S'ensuivent la création d'un nouveau projet de réhabilitation, et les longues et périlleuses étapes qu'obligent les marchés publics pour la mise en place du projet. 7 ans d'attente prévu au total pour les habitants. "Au regard de l'ambition du projet, ce n'est pas si long que ça !" souligne Jérôme Siri.

Le projet a été confié au cabinet Ferret, également auteur de la rénovation du Palais des sports de Bordeaux.