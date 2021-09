La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux et de la Gironde vient de réaliser une enquête auprès de plusieurs centaines de bars, restaurants et hôtels bordelais sur l'impact du pass sanitaire. Le résultat est sans appel.

Bordeaux : Quel bilan du pass sanitaire dans les bars et restaurants après un mois d'application?

Le pass sanitaire est entré en vigueur le 9 août dans les bars, les restaurants et les hôtels

Dans son enquête mensuelle sur la conjoncture économique en Gironde, la Chambre de Commerce et d'Industrie a réalisé un focus sur l'impact du pass sanitaire auprès des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. L'écrasante majorité de ces professionnels, 79%, estiment que cet impact sur leur activité a été fort, voire très fort. Parmi ces professionnels, 83% estiment ces baisses à plus de 20% de leur chiffre d'affaire.

L'impact du pass sanitaire pour les profesisonnels bordelais de l'hotellerie et de la restauration - CCIBG

Un résultat à relativiser

Ce résultat sans appel est toutefois à mettre en perspective avec d'autres enseignements de cette enquête.

En premier lieu, la saison touristique à Bordeaux a été nettement moins bonne en août qu'en juillet. Si en août 62% des cafés hôtels et restaurants estiment que leur chiffre d'affaire a été très inférieur à celui de l'été dernier, ils ne sont que 48% à avoir constaté cette baisse en juillet. Et qui dit moins de touristes dans les rues de Bordeaux en aout, dit fatalement moins de clients dans les bars, les hôtels et les restaurants.

La saison touristique à Bordeaux a été moins bonne en Août qu'en Juillet © Maxppp - Maxppp

Autre résultat de cette étude à prendre en compte, les réponses des autres commerçants également interrogés, comme des magasins de prêt à porter, des magasins de décoration, ou des enseignes de chaussures: ils sont 80% à estimer que le pass sanitaire n'au eu au contraire aucun impact ni sur leur fréquentation, ni sur leur chiffre d'affaire.

Enfin l'enquête révèle également un indicateurqui en cette rentrée est revenu à son niveau d'avant crise: celui de l'optimisme des dirigeants. Ils sont 79% à se déclarer optimistes pour l'avenir de leur activité, et ce en dépit de la fin du quoi qu'il en coûte pour les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.