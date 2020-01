Bordeaux : signature du premier contrat "emploi franc" dans un restaurant

Bordeaux, France

Si vous cherchez un travail et que vous habitez dans un quartier sensible, vous pouvez prétendre aux emplois francs !

Expérimentés par le gouvernement, en partenariat avec Pôle emploi, dans plusieurs départements depuis avril 2018, les emplois francs sont désormais aussi accessibles chez nous. Ces emplois sont réservés aux habitants des quartiers prioritaires des villes, sans condition d'âge, ni de diplôme.

Lutter contre le chômage et la discrimination à l'embauche

La toute première embauche réalisée dans ce cadre en Gironde, et même dans toute la Nouvelle-Aquitaine, a été faite dans le restaurant Salad&Co, dans la zone commerciale de Bordeaux Lac. Quentin Huby, 21 ans, n'a aucun diplôme, il a arrête l'école il y a six ans et depuis il n'a cessé de chercher du travail, sans succès. Grâce au système d'emploi franc, il vient de signer son premier CDI (contrat à durée indéterminée) comme employé polyvalent dans le restaurant Salad&Co. "Je voulais faire de la restauration depuis tout jeune mais vu que je n'avais aucun diplôme ou expérience, personne ne voulait me prendre. Avec les emplois francs, Pôle emploi m'a payé une formation et j'ai appris toutes les techniques de la restauration", sourit la jeune recrue.

Les emplois francs ne sont accessibles qu'aux habitants des quartiers prioritaires car la discrimination à l'embauche et le taux de chômage y sont élevés. "Clairement c'est très difficile de trouver du travail chez nous quand le quartier est en mauvais état, quand tout est abandonné et que les commerçants ferment à cause des problèmes", témoigne Quentin Huby qui vit dans le quartier La Marège, à Cenon.

L'adresse du jeune homme n'a pas fait peur à Lise Hajjam, la directrice du restaurant Salad&Co. "Avec Quentin, ça se passe bien, il est très heureux d'être là. Il y a des gens qui sont très motivés dans les quartiers, il ne faut pas hésiter !", encourage la directrice.

Répondre aux difficultés de recrutement dans les entreprises

L'objectif de ce système de recrutement est de limiter le taux de chômage dans les quartiers sensibles mais aussi de répondre aux difficultés de recrutement que connaissent les entreprises. Globalement en Gironde, le taux de chômage est de 8,2% et 52% des employeurs disent avoir du mal à recruter.

Lise Hajjam va recevoir une aide de 15.000 euros sur trois ans grâce à cette embauche en CDI. Pour les contrats en CDD, l'aide est de 5.000 euros. Un moyen de pousser les employeurs à faire appel aux emplois francs. D'ailleurs, Lise Hajjam a encore deux postes à pourvoir dans son restaurant et elle envisage de refaire appel à ce système de recrutement.

Attention toutefois, les établissements publics et les particuliers employeurs ne peuvent pas recourir à ces emplois. Toutes les conditions d'accès sont disponibles ici.

Pour l'année 2020, 300 emplois francs devraient être pourvus en Gironde et 751 dans toute la Nouvelle-Aquitaine.