Bordeaux sur le podium des métropoles qui consomment le plus d'électricité

Une étude menée par l'entreprise Up Energie classe Bordeaux à la deuxième place des grandes villes les plus consommatrices d'électricité, derrière Aix-en-Provence. Contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, ce sont les villes du sud de la France qui dominent le classement.

Bordeaux sur le podium devant Nice ! On ne parle pas ici de Ligue 1, mais de la consommation d'électricité des villes de plus de 100 000 habitants. Selon une étude de l'entreprise Up Energie, qui aide les particuliers à réduire leur consommation, Bordeaux est deuxième des villes de plus de 100 000 habitants, derrière Aix-en-Provence. Les Bordelais consomment 2.21 MhW par an et par habitant, beaucoup plus que les Toulousains, par exemple, qui plafonnent à 1,97.

L'infographie de la consommation d'électricité dans les grandes villes françaises. - Up Energie

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sont les villes du sud de la France qui consomment le plus d'électricité. Si on élargit aux communes de plus de 50 000 habitants, les 11 plus grandes villes sont situées dans la moitié sud, avec trois villes de la Côte d'Azur, Fréjus, Cannes et Antibes sur le podium.

La clim consomme plus, et les Sudistes sont plus frileux

Alors que l'on pourrait se dire que ce sont les villes ou il fait le plus froid que l'on consomme le plus, c'est Saint-Étienne (jusqu'à -7°C en hiver) qui consomme le moins. Cela s'explique par plusieurs éléments, selon cette étude, qui pointe le fait que la moitié sud utilise moins de chauffage au fioul que celle du nord et donc plus d'électricité, alors que le chauffage représente 60% de la consommation.

Autre élément à prendre en compte : la thermosennsibilité. Selon cette étude, les Sudistes sont plus frileux que les Nordistes, puisque lorsque la température baisse de 1°C, la consommation électrique augmente de 5% dans les villes de la moitié nord et de 7% dans celles de la moitié sud, ce qui provoque une surconsommation en hiver... Mais aussi en été, puisque la climatisation est forcément plus utilisée au Sud qu'au Nord, et que rafraîchir une pièce d'un degré consomme 50% de plus que la chauffer d'un degré. Enfin, la croissance démographie joue, ce qui peut expliquer le classement de Bordeaux, alors que la population de la Gironde a augmenté de 7,3% en six ans.