Manifestation du 1er-mai à Bordeaux : 6400 manifestants, un cortège scindé en deux

Bordeaux, France

Pour ne pas se laisser "dicter" leur parcours par les forces de l'ordre et la préfecture de la Gironde (qui a pris un arrêté pour interdire au défilé de passer par le cours de l'Intendance, la place de la comédie et la rue Esprit des Lois), le cortège en rouge et jaune du 1er-mai à Bordeaux, parti de la place de la République à 10h, a finalement bifurqué, dans le calme, à la place Gambetta, vers la rue Judaïque, avant de revenir dans le centre-ville, et de se scinder en deux groupes à la mi-journée. Les syndicats se sont dirigés vers la place de la Victoire. Les gilets jaunes ont pris la direction du cours Victor Hugo puis des quais, où sont postés des forces de l'ordre.

Il y a 6400 manifestants dont 1300 gilets jaunes selon la préfecture de la Gironde qui a annoncé également deux interpellations avant la manifestation.

Les syndicats sont partis vers la Victoire et les gilets jaunes vers les quais à Bordeaux © Radio France - Nicolas Fauveau