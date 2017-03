Bordeaux : un syndicat vient au secours des coursiers à vélo en grande précarité

Ils sont autour d'un millier à Bordeaux. Les coursiers à vélo n'ont aucun droit et pour lutter contre cette précarité, la CGT de Gironde a décidé de créer une section syndicale qui leur est entièrement dédiée.

Les coursiers à vélo s'organisent pour obtenir des droits. A Bordeaux, ils travaillent dans une grande précarité et sont payés à la commande sans aucune sécurité. 3 plateformes de livraisons de repas à domicile sont implantées à Bordeaux : Deliveroo, Foodora et Ubereats. L'été dernier, ils avaient monté un collectif mais ils ont été confrontés à de nombreuses difficultés.

Face à cette situation, ils ont donc lancé un appel au secours aux syndicats. Et c'est la CGT à Bordeaux qui a décidé de créer une section entièrement dédiée à leurs revendications. Etre coursier c'est de moins en moins un job d'étudiants et de plus en plus un travail comme un autre pour des jeunes, mais sans reconnaissance ils travaillent dans la plus grande insécurité. Ils demandent avant tout la mise en place d'un taux horaire fixe identique pour les plateformes. La CGT va s'atteler à la tâche pour les aider à obtenir gain de cause.