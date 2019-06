Bordeaux : une campagne de communication pour relancer le commerce en centre-ville

Bordeaux, France

La campagne de communication "Envie de Bordeaux" lancée par la ville et ses partenaires ce vendredi, jusqu'au 15 juin, s'inscrit dans un plan global de dynamisation du centre-ville, où le commerce a été ralenti, de nombreuses semaines, en raison des manifestations des gilets jaunes. Objectif, attirer à nouveau les clients, qu'ils soient de Bordeaux, de la métropole ou du département, dans l'hyper-centre. Au programme : des affiches sur le tramway, des encarts dans la presse, des spots radio et des jeux concours sur les réseaux sociaux, autour du "hashtag" #bdxmoncommerce .

à lire aussi Gilets Jaunes : coup de pouce de l'Etat à la ville de Bordeaux

Un projet à 480 000 euros

Sur les 480 000 euros nécessaires aux différentes animations, dont ce volet communication, 300 000 euros sont pris en charge par l'Etat via une subvention, promise par le Premier ministre Edouard Philippe lors de sa visite à Bordeaux en février. Après la campagne de communication, qui s'étale du 7 au 15 juin, Bordeaux développera à la rentrée des animations dans les rues et chez les commerçants. En septembre, des tickets de trams et des places de parking à prix réduits seront ainsi à gagner dans les commerces.