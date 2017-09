Bordeaux : une marche de solidarité pour deux collégiens arméniens menacés d'expulsion

Une trentaine de personnes s'est réunie ce samedi matin devant les collèges Cassignol et du Grand Parc en soutien à une famille arménienne menacée d'expulsion. Anna et Samuel, scolarisés depuis 3 ans, sont parfaitement intégrés dans leurs établissements.

Il y avait des professeurs, des habitants du quartier, quelques collégiens, des membres d'associations. Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel du collectif de soutien à Anna et Samuel. Ils ont 13 et 14 ans, ils sont frère et sœur. Leurs parents sont arrivés il y a un peu plus de trois ans en France après avoir vécu en Russie et en Espagne lorsqu'ils ont fui l'Arménie. Sergueï, le papa, était fonctionnaire et dit avoir été menacé dans son pays.

Leur demande d'asile refusée

La longue procédure de demande d'asile vient de prendre fin. Refus de la préfecture de leur accorder l'asile. La famille doit donc quitter le logement qu'elle occupait durant l'instruction de son dossier (via le CADA : le centre d'accueil des demandeurs d'asile). Une fois tous les recours terminés (possibilité de se pourvoir en cassation, procédure médicale en parallèle), elle pourra potentiellement être expulsée.

Ce sont des élèves exemplaires !

Dans les collèges d'Anna et Samuel, c'est l'inquiétude depuis mai dernier. "On ne savait même qu'ils étaient Arméniens avant que cette procédure ne soit connue" lance un parent d'élève impliqué dans le collectif. "Ce sont des élèves exemplaires" ajoute Olivier un professeur du collège du Grand Parc. Anna y est la première de sa classe. Présente, souriante et timide, elle est intimidée par la mobilisation : "J'ai parfois du mal à parler de ça avec mes copines car ça me gêne. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir tous ces gens réunis spécialement pour ma famille". Des personnes du quartier se sont aussi déplacés : "Je suis d'origine arménienne. On est une communauté bien intégrée qui a apporté beaucoup à la France. Je suis déçu de voir comment on traite ces gens-là" lance Serge.

Un rendez-vous à la préfecture est prévu le 12 octobre pour faire le point. D'ici là, le collectif espère avoir trouvé un appartement pour la famille et propose même de se porter garant pour rassurer les bailleurs.