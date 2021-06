Bordeaux va bientôt accueillir le plus gros data center de la région

Le premier data center de Nouvelle Aquitaine est sur le point de s'installer au nord de Bordeaux sur la zone de frêt de Bruges. Le bâtiment de 3 000 m2 ouvrira ses portes début juillet, et permettra à la métropole bordelaise d'ajouter une corde de plus à son arc numérique.

C'est au nord de Bordeaux sur la zone de frêt de Bruges que la société américaine Equinix ( l'un des leaders mondiaux du data center) a décidé d'investir 32 millions d'euros. A partir de début juillet, elle ouvrira ici son premier data center en région. Un centre qui fera travailler 40 personnes à temps plein, et qui permettra à la métropole bordelaise d'étoffer son offre numérique déjà conséquente.

Un bunker ultra sécurisé

Pour le moment, le bâtiment en chantier de 3 000 mètres carré ressemble à tous les autres dans cette zone industrielle de Bruges. Mais dès qu'il sera ouvert (début juillet), ce sera plus difficile d'y pénétrer que dans le coffre fort de la banque de France! "Tous les murs du sas d'entrée seront doublés avec du placo pare balles" explique Régis Castagné, le directeur général d'Equinix France, venu à Bordeaux pour une visite de chantier. "Par ailleurs, les entrées et sorties du bâtiment seront sous vidéo surveillance, de même que les déplacement au sein des locaux. Et tous nos visiteurs qu'ils soient clients ou employés devront s'identifier 2 fois, avec leur badge puis au moyen de leurs empreintes génétiques afin d'avoir un maximum de sécurité" poursuit-il. Une sécurité nécessaire, qui fait partie aujourd'hui de l'offre commerciale de ces data center, devenus des cibles pour les hackers. Un enjeu qui a évidemment explosé avec la crise sanitaire et le recours massif au télétravail.

Bordeaux nouvelle porte d'entrée numérique

Beaucoup d'entreprises quand elles s'installent France cherchent d'abord un data center avant de chercher un local physique. Et Bordeaux va donc désormais pouvoir de ce point de vue rivaliser avec Paris. "Et puis du point de vue technologique Bx sera bientôt une nouvelle porte d'entrée numérique en France" explique Régis Castagné, "c'est pour cette raison que nous avons choisi de nous installer ici!".En effet, dès l'année prochaine doit être mise en service une nouvelle autoroute numérique entre la France et les Etats Unis, grâce à un câble sous-marin qui est en train d'etre installé et qui arrivera au Porge courant 2022.

Un site éco responsable

Enfin contrairement aux idées reçues, le data center de Bruges sera éco-responsable. Une démarche ancienne au sein de l'entreprise Equinix née en Californie en 1998. "Nous utiliserons pour alimenter notre centre une énergie verte à 100% et il n'y aura aucun système de climatisation car nous utiliserons l'air extérieur pour rafraîchir les serveurs" assure Gaël Salvert, le responsable de ce futur centre de Bruges.

Une trentaine d'entreprises ont déjà réservé des modules au sein de ce centre qui ouvrira donc la premier semaine de Juillet.

