Nouvelle éco : à Bordeaux, Yoyo récompense les trieurs de bouteille en plastique

Avec Yoyo, la start-up qui récompense les bordelais qui trient leurs bouteilles en plastique. Elle se lance maintenant dans le recyclage de literie avec éco-mobilier. Un organisme en charge de la collecte et le tri de la literie usagée. Une manière pour elle de sensibiliser plus de monde au recyclage. Depuis son arrivée en 2017, 12 000 habitants de la métropole se sont inscrits sur le site de Yoyo. Ils reçoivent un sac qu'ils remplissent avec leurs bouteilles en plastique. Après cela, il suffit de les apporter à un des 115 points relais du territoire. Chaque point relais correspond a un coach qui guide l'habitant dans la gestion de ses déchets. En échange de leurs bouteilles, les habitants obtiennent des réductions dans les cinémas, dans les transports ou dans les commerces.

Sensibiliser au tri des déchets plastiques

Le but est de sensibiliser tous les publics au recyclage selon Mélanie Sotty, responsable Yoyo à Bordeaux : "On va venir motiver les habitants qui ne savent pas comment s'impliquer dans une démarche écologique. C'est tout un cheminement de l'habitant qui ne trie pas ses déchets jusqu'à devenir lui même un ambassadeur du tri." La crise sanitaire a permis à certaines personnes de prendre conscience de l'importance de l'écologie. Mélanie Sotty explique que "beaucoup de gens se sont inscrits à la sortie du confinement en se rendant compte qu'ils consommaient plus de plastique". Yoyo a recyclé 58 tonnes de bouteilles plastiques à Bordeaux Métropole depuis 2017 et elle ne compte pas s'arrêter là.

