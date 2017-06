À Bordes, une nouvelle supérette ouvre au milieu des supermarchés

Une nouvelle supérette ouvre ce vendredi matin à Bordes. Le défi d'un couple qui n'a pas peur de la concurrence des supermarchés.

Cela faisait 19 ans que Bordes n'avait plus de supérette de proximité. Un couple a décidé de se lancer dans l'aventure. Un choix audacieux, alors que Bordes est entourée de grandes surfaces.

Le choix de la proximité

Franck et Françoise Gisbert ont tout lâché pour se lancer dans cette aventure. Ils ne sont pas du tout du coin, ils viennent du Médoc, ils ont donc quitté leur famille, leur métier, et leur région pour s'installer à Bordes, et ouvrir un petit magasin Vival. Rien à voir avec les grandes surfaces qui fleurissent dans le coin, la plus proche est à 3 km à peine de leur boutique mais ça ne leur fait pas peur. Surtout que Franck, les supermarchés il connaît par cœur. Il y a travaillé pendant 23 ans, mais il avait envie d'autre chose.

Dans tous les petits village il y a plus rien, c'est dommage » - Franck Gisbert, le patron du magasin

Le patron n'a pas peur de la concurrence des grandes surfaces Copier

Pour espérer se faire une clientèle, le couple a décidé de tout miser sur la proximité. Ils vont faire de la livraison à domicile, du relais-colis, ils travaillent avec des producteurs locaux qui vont leur fournir notamment de la charcuterie, du fromage, du miel et de la confiture. Et ils seront ouverts tous les jours entre 7h30 et 20h, et même le dimanche jusqu'à 13h.

En plus de l'épicerie classique, le magasin fera livraison à domicile et relais colis © Radio France - Margaux Stive

La concurrence féroce des supermarchés

À même pas 3 km de leur épicerie il y a l'Intermarché, un peu plus loin Auchan, et Lidl aussi. C'est là que les habitants de Bordes ont l'habitude de faire leurs courses. C'est moins cher, c'est plus pratique, et il y a plus de choix explique Cathy par exemple. Elle l'épicerie de quartier ça ne l'intéresse pas vraiment, sauf peut être pour dépanner.

Mais Franck et Françoise Gisbert veulent quand même y croire. Surtout qu'ils n'ont pas trop le choix. Ce magasin leur a coûté déjà 100.000 euros qu'il va falloir amortir. Mais leurs enfants sont grands, ils n'ont plus besoin de les aider, et puis c'était leur rêve à tous les deux. Être enfin leurs propres patrons.