BorgWarner : plusieurs centaines de personnes manifestent à Tulle, les commerçants baissent le rideau

Plusieurs centaines de personnes manifestent ce samedi matin à Tulle, en soutien aux 368 salariés de l'usine BorgWarner d'Eyrein, dont le site est appelé à fermer début 2022.

Le long cortège est parti de la gare de Tulle, peu après 10 heures, et s'est étiré dans toute la ville aux sept collines. Dans le cortège, beaucoup de salariés de BorgWarner bien sûr, mais aussi beaucoup d'élus locaux, de syndicats, et de simples citoyens du bassin de Tulle, et en fait de toute la Corrèze.

Beaucoup d'élus se sont joints à cette manifestation © Radio France - Thomas Vinclair

Beaucoup de commerçants ont aussi baissé leur rideau, en signe de solidarité avec les salariés de BorgWarner, craignant l'impact économique que pourrait avoir cette fermeture sur leur propre activité et sur l'avenir du bassin tulliste.

Les commerçants de Tulle ont baissé leur rideau ce samedi matin © Radio France - Thomas Vinclair

Ce lundi, le Maire de Tulle Bernard Combes et l'ancien Président de la République et ancien élu de Corrèze François Hollande auront une réunion en visio-conférence avec le Directeur de BorgWarner France.

> Plus d'infos à venir