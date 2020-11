BorgWarner : une offre de reprise en discussion, 250 à 300 salariés de l'usine corrézienne seraient conservés

Une éclaircie pour les salariés de BorgWarner du site d'Eyrein en Corrèze. Les syndicalistes ont été informés en début de semaine qu'une offre de reprise devrait être transmise au début du mois de décembre. Le groupe Punch Motive avec sa filiale Punch Powerglide est intéressé par le site. L'entreprise Belge pourrait reprendre 250 à 300 personnes sur les 368 salariés BorgWaner.

Punch Powerglide, anciennement General Motors Strasbourg, est un fournisseur mondial de boîtes de vitesses automatiques et de composants automobiles depuis plus de 50 ans. Cette filiale du groupe belge Punch Motive serait donc intéressée. Pour Jean-Louis Bouilhac, porte-parole de l'intersyndicale de Borgwarner, c'est enfin du concret : "Depuis le début on avait très peu d'informations de la part de direction. C'est enfin une offre précise. Cela nous rassure quelque part car aujourd'hui on sait que la direction a bien cherché."

"Ne pas se réjouir trop tôt"

Punch Powerglide avait déjà voulu racheter le site de Ford à Blanquefort près de Bordeaux. L'entreprise automobile américaine avait refusé l'offre de ce concurent. Punch Powerglide n'est pas un inconnu pour les BorgWarner. "Nous sommes déjà sur certaines pièces un fournisseur sur certaines pièces, souligne Jean-Louis Bouilhac, Aujourd'hui, nous espérons qu'il y aura une offre concrète transmise. Nous sommes satisfaits mais pas rassurés car à l'heure actuelle, il n'y a aucune offre. Il ne faut pas se réjouir trop tôt, nous savons que dans ces longs processus les choses peuvent rapidement évoluer."

Il risque d'y avoir de la casse et des suppressions seraient envisagées car le groupe Punch ne reprendra pas tous les salariés. Ceux qui seront conservés garderont leur ancienneté et leur salaire actuel. Il n'y a pas d'informations pour le moment concernant les acquis sociaux. Vont-ils être conservés ou pas ? Réponse dans les prochains jours.

Des équipements BorgWarner pourraient rester à Eyrein

Punch Powerglide, spécialisé dans les transmissions, a des projets concrets confirme le syndicaliste : "Visiblement, ce repreneur a une vision sur le long terme. Ils ont développé une nouvelle technologie et sont donc en discussion avec leurs clients. Ils arriveraient donc pour continuer à se développer."

Dans cette offre de reprise, certaines machines Borgwarner pourraient rester à Eyrein. Elles ne seraient pas délocalisées en Hongrie car "en fin de vie d'ici à 2023 ou 2024". L'idée serait donc que Punch Powerglide devienne à son tour un fournisseur à BorgWarner avec leurs équipements.

Un appel à la grève ce jeudi

En attendant l'offre de reprise qui devrait être officialisée en décembre, sauf rebondissements, les salariés continuent à mettre la pression sur la direction. "S'il n'y a pas d'offre, on se retrouve sans rien. On doit donc rester mobilisés contre le plan de sauvegarde de l'emploi avec le licenciement des 368 salariés." Une grève est prévue ce jeudi contre le plan social de BorgWarner. Annoncée en juin dernier, la fermeture du site de BorgWarner est toujours prévue en mars 2022. Les premiers licenciements devaient intervenir dès janvier 2021.