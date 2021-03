Bosch Rodez : 750 suppressions de postes annoncées

L'industriel allemand vient d'officialiser ses intentions pour l'emploi sur son site de Rodez. Le plan qui se prépare pour les six prochaines années s'annonce très dur, avec à terme 500 emplois conservés sur les 1250 qui compte le site aujourd'hui.

Pour Onet-le-Château, toute l'agglomération de Rodez, et tout l'Aveyron, c'est une très mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Le groupe Bosch vient d'annoncer la suppression de 750 postes sur le site aveyronnais qui compte aujourd'hui 1250 employés. Dans le communiqué publié ce vendredi après-midi, le groupe évoque "des adaptations nécessaires pour préparer l'avenir" tout en disant "réaffirmer sa volonté de maintenir l'activité industrielle du site de Rodez".

La groupe produit sur ce site des injecteurs diesel. Le marché des voitures diesel est en train de s'effondrer et la crise sanitaire n'a rien arrangé. En 2002, le site d'Occitanie comptait encore une effectif de 2 400 salariés. Selon le groupe, il existe actuellement un surcapacité de production de 20%. Il explique aussi que 78 millions de voitures ont été produites dans le monde en 2020, contre 98 en 2020.

Une crise sanitaire qui a bon dos ?

Comme elle le rappelle dans son communiqué, le stratégie de restructuration de la Bosch a commencé en 2018 avec une volonté affichée de diversifier la production, les moteurs diesel n'étant plus porteurs. 73% des véhicules vendus en France en 2012 étaient des diesels, ils ne sont plus que 34% aujourd'hui. Une collaboration avec l'industriel Airbus avait été envisagée mais elle ne s'est jamais concrétisée. Mais selon certains syndicalistes, le groupe allemand n'a jamais apporté les garanties pour pérenniser l'emploi sur place et il avait de toute façon l'intention de réduire la voilure, voire de fermer.

Le direction de Bosch ne précise par pour le moment quelles formes prendront ces suppressions d'emplois : départs volontaires, retraites anticipées, licenciements. Elle espère sans doute se donner le temps de négocier avec les partenaires sociaux.

Cette officialisation va de toute façon avoir l'effet d'une bombe pour tout le pays ruthénois, Bosch étant le principal employeur du secteur. Les élus doivent tenir ce vendredi à 17 heures une conférence de presse à la mairie d'Onet-le-Château.