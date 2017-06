À Botans, trois tirs de mines par semaine jusqu'à novembre

Depuis mardi, les tirs de mines ont commencé à Botans dans le Territoire de Belfort. L'APRR construit un nouvel échangeur entre Botans et Sévenans pour fluidifier le trafic en direction de l'hôpital de Trévenans. Jusqu'à novembre, des tirs de mines chaque semaine, du mardi au jeudi.

Les tirs de mines prévus par l'APRR vont durer jusqu'à novembre. La société autoroutière a prévu de faire trois tirs au minimum par semaine, du mardi au jeudi. Le début de ces travaux est essentiel pour l'APRR : il faut rassurer les habitants du village de Botans et de Dorans, qui craignent des dégâts sur leur habitation à cause des explosions.

Des capteurs sismiques chez l'habitant

Marie-Claire possède l'une des maisons les plus proches du chantier, à Botans. L'APRR a installé deux capteurs chez elles, pour mesurer les vibrations du sol, provoquées par les tirs de mines. Mais Marie-Claire n'est pas inquiète : "Non je n'ai peur. L'APRR a déjà fait des tirs d'essai. Ma maison ne va pas s'écrouler. Ma fille avait eu son carrelage à changer il y a vingt ans. Mais ce coup-ci, ce n'est pas pareil."

La maire de Botans, Marie-Laure Friez, est prudente. Elle s'est battue pour que des huissiers viennent faire des expertises dans les maisons concernées : "S'il y a une dégradation sur une habitation, le constat de l'huissier pourra le prouver. On n'a pas réussi à les avoir avant. Aujourd’hui ils sont en cours. C'est déjà ça."

"On a fait plus que ce qui est demandé" - Sylvain Fléty directeur des opérations de l'APRR

Pour Sylvain Fléty, directeur des opérations de l'échangeur de Sévenans à l'APRR, il n'y a aucune crainte à avoir : "L'opération n'est pas comparable à celle pratiquée il y a 20 ans. De plus, la règle est d'expertiser dans un périmètre de 200 mètres autour du chantier. Nous, on est allé au-delà, à plus de 400 mètres."

Le calendrier des tirs de mines et toutes les informations sur le chantier sont à retrouver sur le site de l'APRR.

"L'APRR a tout fait pour qu'aucune nuisance ne soient provoquée par les travaux" - Sylvain Fléty, directeur des opérations pour l'APRR Copier