Bouches-du-Rhône : alerte recrutement pour les restaurateurs

L'été 2022 se rapproche à grands pas et les restaurateurs des Bouches-du-Rhône se retrouvent dans une impasse : les candidats boudent les propositions de contrats saisonniers, malgré les nombreuses relances.

Une annonce qui tarde désespérément à trouver son candidat au restaurant "Côte et Mer" à Martigues

Après la crise du Covid-19, les restaurateurs des Bouches-du-Rhône font toujours face à des problèmes d’effectif avant l’été 2022. Si le virus est moins présent, de nombreux établissements ont des difficultés pour recruter des collaborateurs sur des contrats saisonniers.

Une pénurie flagrante

C'est maintenant le parcours du combattant pour Frédéric Jeanjean, secrétaire général de l'UMIH dans les Bouches-du-Rhône et propriétaire de la brasserie "les Templiers" à Marseille : il a mis cinq mois à trouver des serveurs pour cet été. “Des candidats disparaissent parfois sans donner de raison. Il y a une dimension de respect et de communication qui a évolué” déplore le restaurateur.

Les exemples sont marquants : patron du restaurant “Côte et Mer” au port de Carro à Martigues, Jérôme n’arrive pas à trouver des cuisiniers pour l’épauler cet été. Les annonces sont passées sur l’ANPE ou sur Facebook. Mais ça ne prend pas : “avec mes confrères des autres restaurants, nous avons assisté à un salon du recrutement à Carro avec l’ANPE. 2 500 candidats étaient convoqués, 1 seule personnes était venue”

Patron du restaurant "Côte et Mer", Jérôme cherche toujours 3 cuisiniers pour la saison estivale © Radio France - Alexandre Lepère

Des patrons dos au mur

Les jeunes ont envie d'autre chose, comme sur la Côte Bleue au restaurant le Chalut, dans le port de Carro à Martigues. Serveur, Kerrian (24 ans) comprend la situation de ses amis qui ne postule pas. “Nous les restaurateurs, nous avons été fermés plusieurs mois pendant que les autres secteurs d’activité étaient en train de travailler peinard à la maison. C’est un métier déjà difficile et si nous sommes les premiers impactés, ça ne donne pas envie."

Maintenant, les candidats se dirigent vers d’autres métiers. "On n’a pas envie de se tuer la tâche. Travailler 60 heures par semaine pour gagner 1 500 euros, ça va aller" ajoute le jeune serveur.

Conséquence, pas de candidature… et les patrons sont toujours obligés de boucher les trous. “Je me suis retrouvé à travailler 85 heures hebdomadaires quand il me manquait du personnel. Ceux qui ne cherchent pas des contrats sont payés pendant ce temps par Pôle Emploi ou la collectivité” s’agace même Frédéric Jeanjean.

Alors, quelles solutions ? La situation paraît pourtant plus favorable avec une augmentation des salaires, décidée en décembre 2021. Au total, le secteur de l'hôtellerie-restauration accuse une perte de 237 000 employés en France entre février 2020 et février 2021, selon la Dares.