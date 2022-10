Le syndicat SUD santé veut prioriser l'accès aux stations au personnel hospitalier dans les Bouches-du-Rhône

Avec le mouvement de grève dans les raffineries TotalEnergies et Esso France, ainsi que le rabais supplémentaire appliqué par Total, certaines stations n'ont plus de carburant en Provence . Face à cette situation, le syndicat SUD Santé-Sociaux des Bouches-du-Rhône a adressé un courrier à l'Agence régionale de santé et au préfet de région. Il demande à ce que l'accès à la pompe soit réservé en priorité aux agents hospitaliers.

La continuité des soins "en péril"

"Les difficultés en approvisionnement de carburant sur notre département impactent la population dont nos agents", explique le syndicat dans ce courrier. "Beaucoup d'entre nous allons bientôt être dans l'impossibilité de nous déplacer sur notre lieu de travail, ce qui in fine mettrait en péril la continuité des soins et donc la bonne prise en charge des patients", assure SUD Santé 13.

Face à la situation tendue dans les Hauts-de-France , où "plus de 30 % des stations-service dans les Hauts-France" rencontrent des difficultés sur au moins un type de carburant selon Olivier Véran, le préfet de la région a pris ce mercredi de nouvelles mesures ; notamment celle de prioriser l'accès à la pompe pour les ambulances et les professionnels de santé munis d’une carte professionnelle de médecin ou d’infirmier_._

De son côté, le représentant des groupes pétroliers se veut rassurant . La situation "va s'arranger dès ce jeudi", assure Olivier Gantois, le représentant de l'Ufip, qui réunit les groupes pétroliers, sur franceinfo.