Boucles de la Mayenne : le budget atteindra bientôt le million d'euros selon le président Pierrick Guesné

Pierrick Guesné, le budget des Boucles de la Mayenne est conséquent. Vous vous approchez du million d'euros ?

On y arrive, petit à petit, on s'en approche. Il y a 10 ans, c'était à peu près 180 000 euros. Aujourd'hui, c'est 870 000 euros. Donc oui, le million d'euros, ce sera pour bientôt.

D'où proviennent ces recettes ?

Des collectivités publiques et bien évidemment des partenaires privés. Je crois qu'il y a 10 ans, ça devait être 60 % des collectivités publiques. Aujourd'hui, ça représente 39 % des collectivités publiques et les 61 % restants, ce sont des partenaires privés.

La structure qui organise les Boucles s'est développée aussi, avec des salariés notamment ?

Oui, on a franchi le cap en octobre 2020 avec l'embauche de notre premier salarié, Sébastien Besnier. Le prochain qui rejoindra l'équipe des Boucles, ce sera Arnaud Courteille, au 1ᵉʳ septembre 2022.

Combien de sponsors au total pour les Boucles ? Et combien ça coûte d'être partenaire des Boucles ?

Aujourd'hui, c'est plus de 350 partenaires sur Les Boucles. Je le redis, que ce soient les collectivités ou des partenaires privés. Et le ticket d'entrée pour devenir partenaire sur Les Boucles est très simple : c'est 550 euros. Maintenant, on a des partenaires qui donnent plusieurs milliers d'euros, évidemment.

On sait aussi que les communes de départ et d'arrivée participent financièrement aux Boucles, comme le Tour de France. Évidemment, les tarifs sont un peu moins chers.

Beaucoup moins cher. Et on y tient en Mayenne parce que c'est ce qui fait toute la richesse des Boucles de la Mayenne. On aime bien faire des départs, comme à Saint-Pierre-des-Landes cette année, où on arrive à mobiliser beaucoup de personnes. Et un départ, sur les Boucles de la Mayenne, ça coûte à peu près 5 000 euros et une arrivée à peu près 20 000 euros.

Pour terminer, quelles sont les retombées économiques ? Les hôtels et restaurants mayennais, par exemple, profitent-ils de la présence des Boucles ?

Pour faire simple que c'est à peu près 40 % de notre budget qui est réinjecté dans l'économie locale, que ce soit pour la restauration, l'hôtellerie, les divers achats qu'on a à faire à côté. Ce sont 40 % qui sont réintégrés directement dans l'économie mayennaise.