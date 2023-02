"Bouge ton coq" cherche des volontaires pour créer des épiceries citoyennes dans nos villages

Aujourd’hui en France, 70% des communes rurales n’ont pas de commerce et un habitant rural doit parcourir en moyenne 24km pour faire ses courses de premières nécessités (source : Insee et OpinionWay). Dans un village, le commerce représente un lieu de lien social privilégié. Lorsqu’il disparait, la dernière lumière s’éteint et c’est tout un village qui meurt. C’est pourquoi le mouvement citoyen " Bouge ton coq " propose une aide financière, technique et un réseau aux maires, associations ou citoyens motivés par l’ouverture d’une épicerie participative. En Bourgogne Franche Comté, seulement 6 épiceries ont été financées mais Bouge ton Coq compte bien augmenter ce chiffre. Entretien avec Aymar de la Guillonnière, son responsable de l'opération épicerie

Aymar de la Guillonnière, responsable de l'opération épicerie chez Bouge ton coq - Bouge ton coq

France Bleu Bourgogne : "Bouge ton coq", c'est un mouvement citoyen, qu'est ce que ça veut dire ?

Aymar de la Guillonnière : C'est un mouvement citoyen d'intérêt général pour la ruralité, c'est à dire qu'on essaye d'identifier les problèmes qui font que ce n'est parfois pas facile, en termes d'accès aux services ou de lien social, de vivre à la campagne et on tente de trouver des solutions qui reposent sur l'engagement des citoyens, pour qu'ils puissent se prendre en main dans leur village.

D'où viennent les produits proposés dans vos épiceries "Bouge ton coq" ?

Les produits qui sont proposés dans ces épiceries viennent en général à 75 % des producteurs locaux, c'est à dire à moins de 20 kilomètres. Mais comme on ne trouve pas tout ce qu'il faut pour remplir son panier hebdomadaire chez les producteurs locaux, ils viennent aussi de producteurs de toute la France et de grossistes qui sont référencés sur une plateforme informatique qui s'appelle Monépi , qui permet de gérer simplement une épicerie tenue par des bénévoles.

On y trouve quels genres de produits ?

On trouve absolument tout ce que vous mettez dans votre panier toutes les semaines. Donc à la fois des produits alimentaires, des produits frais souvent pour le coup des producteurs locaux, mais aussi des produits d'entretien ou des croquettes pour les animaux, et cetera.

Vous avez un regard sur les prix qui sont proposés dans ces épiceries ?

Oui. L'avantage de ce système, c'est que vous êtes dans des locaux prêtés par la mairie et dans une épicerie tenue par des bénévoles, donc on retire les deux plus grosses charges qui sont le loyer et le salaire. Vous avez ainsi des produits qui sont proposés sans marges, c'est à dire que le kilo de pommes de terre acheté 0,50 € à un producteur sera revendu 0,50 € dans l'épicerie, ce qui fait que grâce à ce mécanisme, on a en moyenne une décote de 20 % sur un panier moyen par rapport à la distribution traditionnelle.

Quand on parle de commerce non lucratif, est ce que ça permet tout de même aux producteurs de vivre ?

Bien sûr, puisque les producteurs, eux, proposent leurs produits à un prix évidemment, qui les intéresse. Sauf que la différence avec le système traditionnel, c'est que le distributeur, lui, ne prend pas sa marge sur le produit, puisque ce sont des bénévoles qui s'organisent pour apporter ce service dans le village.

Quel est le rôle de "Bouge ton coq" ? Vous êtes une sorte de fédérateur de bonnes volontés ?

Exactement. C'est à dire qu'on a à la fois un rôle de repérage de solutions. On s'attache à essayer de regarder au niveau local ce qui fonctionne, de le remonter au niveau national pour essayer de le mettre en forme pour le dupliquer au maximum et puis ensuite faire redescendre cette solution qu'on a trouvée et qui fonctionne dans un maximum de villages. Et pour ça, on a aussi un rôle de mobilisateur dans les communes autour des bonnes volontés pour mettre en œuvre ces projets.

Il y a tout de même des critères que vous prenez en compte ?

Ils ne sont pas très compliqués. Il faut tout simplement être une commune de moins de 3.500 habitants qui n'a pas de commerces alimentaires généralistes. En fait, on n'a pas besoin de faire une étude de faisabilité avant puisque le seuil de rentabilité de l'épicerie est à zéro comme il n'y a pas de charges à payer. Donc la survie de l'épicerie n'est jamais mise en danger par une baisse d'activité. Et c'est pour ça qu'on aime bien ce modèle, c'est qu'il est vraiment adapté à des très petites communes. On a des épiceries qui fonctionnent dans des communes de 80 habitants.

Vous lancez un nouvel appel à candidature en Bourgogne-Franche-Comté, il s'adresse à qui ?

Tous les villages qui n'ont tout simplement pas de commerces peuvent répondre à cet appel à candidature. Donc ça peut être un élu de la commune ou bien une association déjà constituée ou bien un citoyen qui nous entend aujourd'hui et qui trouve que l'idée est bonne. Et à ce moment là, il peut se rendre sur bougetoncoq.fr et s'inscrire à une visio d'information pour rentrer un peu plus dans les détails du fonctionnement et voir si ça l'intéresse. On est en capacité d'accompagner ce citoyen ou cette association ou cet élu pour mobiliser un collectif et le former à l'utilisation de l'épicerie. Et tout ça avant l'été 2023, pour qu'une centaines d'épiceries fleurissent en France dans les villages.

Finalement, vous intervenez de quelle manière ?

On vient avec une méthodologie pour s'organiser en vue de monter cette épicerie. On vient faire une enquête, on se rend dans les villages, on organise des réunions publiques pour mobiliser un collectif autour de l'épicerie. Et puis ensuite, une fois que le collectif est mobilisé, il est formé grâce à du contenu, grâce à des vidéos de formation ou encore à l'utilisation notamment de l'outil informatique qui permet de gérer ces épiceries.

Combien d'épiceries ont été créées grâce à "Bouge ton coq" ?

On a 150 épiceries qui existent dont 85 qui sont déjà ouvertes et ont déjà commencé à fonctionner et 65 qui sont en cours d'ouverture. Elles sont réparties un peu partout en France, dans des villages qui ont toutes les typologies, que ce soit en montagne, au bord de la mer ou en plaine et qui vont de 80 à 2.850 habitants.

Votre objectif, c'est d'en créer combien ?

Il y a 26.000 communes qui n'ont pas de commerces alimentaires généralistes en France. Donc l'objectif ce serait 26 000 mais comme on est un peu raisonnables, on vise pour l'instant dans les prochaines années d'arriver à en ouvrir 2.000.