"Bouge ton coq" veut aider les communes rurales à créer des épiceries en Occitanie

C'est un dispositif qui aide les communes rurales qui n'ont plus de commerces à créer des épiceries. Il s'appelle "Bouge ton coq". Et grâce à lui 85 épiceries ont déjà ouverts dans toute la France, dont une douzaine en Occitanie : à Marquefave près de St-Gaudens, à Mazères-sur-Salat près de Noé ou à Salies près d'Albi. "Bouge ton coq" lance aujourd'hui un appel à candidatures pour en ouvrir d'autres dans la région. Aymar de la Guillonnière, le responsable des créations d'épiceries "Bouge ton coq" a expliqué à France Bleu Occitanie le principe de ce dispositif lancé en 2021.

Vous lancez un appel à candidatures en Occitanie. À qui est-il destiné ?

C'est ouvert à toutes les communes de moins de 3.500 habitants qui n'ont pas de commerces alimentaires généralistes. En France, cela représente 26.000 communes sur les 36.000 qui existent. Quand on a plus de commerces, c'est plus compliqué de vivre à la campagne : il faut faire en moyenne douze kilomètres pour aller faire ses courses, soit 24 kilomètres au total. En aidant à la création de ces épiceries, on veut apporter un service, mais aussi ramener du lien social : on veut que les gens se rencontrent et prennent le goût de faire des choses ensemble.

Les communes ont besoin de vous pour créer des épiceries ? Elles ne peuvent pas se débrouiller toutes seules ?

Elles le peuvent, mais on leur propose un outil qui va leur faciliter la vie : une plateforme informatique qui permet de s'organiser pour tenir une épicerie uniquement avec des bénévoles. Ce qui permet d'avoir des épiceries qui tournent sans marge puisqu'il n'y a pas de loyers ni de salaires à payer. Les produits sont donc moins chers : le kilo de pommes de terre acheté 0,50 € au producteur est revendu 0,50 € dans l'épicerie puisque l'épicerie n'est jamais mise en danger par une baisse d'activité économique : elle a aucune charge à payer.

Le service est gratuit. La seule obligation pour les mairies est de mettre à disposition un local. Ensuite, ce sont des bénévoles qui tiennent la caisse et qui remplissent les rayons ?

Effectivement, c'est une association qui va s'occuper de l'épicerie. Chacun des adhérents devra donner deux heures par mois pour effectuer une tâche nécessaire à la gestion. Ça peut être la mairie qui prend le sujet en main, mais ça peut aussi bien être un citoyen de la commune qui va se positionner comme référent et qui va s'occuper, avec notre soutien, de créer l'association. Notre travail sera aussi d'aider à la mobilisation, via des enquêtes et via des réunions publiques. On va venir dans votre commune avec vous pour expliquer le projet et réunir le maximum de monde. Comme on n'a pas de salariés. Plus on a de monde, plus l'épicerie sera efficace et ouverte.

Combien faut-il de bénévoles pour faire tourner une épicerie ?

A partir d'une dizaine de bénévoles, vous avez une épicerie qui peut être ouverte environ deux fois par semaine. Et après, plus vous aurez de bénévoles, plus l'épicerie sera ouverte : avec une quarantaine de bénévoles, l'épicerie sera ouverte tous les jours sur entre deux et quatre heures par jour.

Vous aidez financièrement les communes ?

Oui, nous leur versons une subvention de 1. 100 € pour acheter un ordinateur, une table, des étagères, éventuellement effectivement un frigo, etc.

Ces créations d'épiceries donnent parfois lieu à de belles histoires ?

J'ai l'exemple d'une épicerie en Ariège qui a été montée par une partie de la population assez militante sur la question du bio et du local et qui a finalement réussi à rassembler toute la commune. Aujourd'hui, des gens qui se parlaient pas forcément se retrouvent et échangent, que ce soit des chasseurs, des militants de la cause animale ou des gens qui n'avaient pas forcément de cause à défendre. C'est vraiment une occasion de faire des choses ensemble et de se parler assez unique.

Si vous souhaitez créer une épicerie dans votre commune, vous pouvez contacte Aymar de la Guillonnière, le responsable des créations d'épiceries de "Bouge ton coq" , au 06.76.23.96.24.

La nouvelle éco, du lundi au vendredi à 7h17 sur France Bleu Occitanie est à réécouter ici .