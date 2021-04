Le Puy-en-Velay : la Ciergerie du sud-est croule sous les commandes de bougies antigel

Le malheur des uns fait le bonheur des autres : depuis les épisodes de gel tardifs de ces dernières semaines, la Ciergerie du sud-est au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, croule sous la demande de bougies anti-gel.

"On n'a plus de stock, dès qu'on produit un camion de bougies antigel, il part directement chez un client," explique le PDG de l'entreprise Brendan Leroy. L'entreprise travaille à flux tendu et produit 8.000 bougies antigel par semaine, le maximum réalisable.

Pour nos clients, chaque demi-journée compte, alors on met les bouchées doubles

Pour tenir la cadence, six intérimaires ont été embauchés dans cette société de 35 salariés. "On fait tout ce qu'on peut pour aider nos clients, on fait des heures sup', on travaille le week-end, pour nos clients vignerons une demi-journée ça compte, ça peut faire la différence entre une nuit avec ou sans gel," affirme Brendan Leroy.

Il faut plusieurs centaines de bougies par hectare pour lutter contre le gel. © Maxppp - Franck Dubray

Le prix de la paraffine en hausse

La Ciergerie du sud-est fait tout de même face à une difficulté majeure dans son effort de production : la hausse du prix de matières premières. Selon Brendan Leroy, le prix de la paraffine a grimpé "de 40% en quatre mois". Les seaux de fer pour contenir la cire sont aussi compliqués à trouver ces derniers temps, "et les délais de livraison ont augmenté en plus", ajoute le PDG.

Ces récents épisodes de gel restent quand même une bonne nouvelle pour l'entreprise. "Ça nous permet de travailler, de n'avoir personne au chômage partiel, on ne va pas faire la fine bouche, confirme Brendan Leroy, surtout que notre activité principale, la vente de cierges aux lieux de culte, est en baisse depuis le début de la crise sanitaire."

Tenir le rythme jusqu'au Saintes Glaces

Ce surplus d'activité devrait se maintenir jusqu'à aux Saints de glaces (entre le 11 et le 13 mai) selon le chef d'entreprise. "Nous allons essayer de répondre à la demande de nos clients habituels, explique-t-il, pour les nouveau c'est plus compliqué."

De la Bourgogne à la Gironde, la Ciergerie du sud-est exporte ses bougies dans toute la France.