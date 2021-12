Une boulangère itinérante choquée par l'installation d'un distributeur automatique de pain à Vacquières

"C'est un manque de respect pour mon métier", la boulangère Karine Barthélémy ne s'est toujours pas remise de l'installation d'un distributeur de pain à l'entrée de la commune de Vacquières. Depuis sept ans, elle assure une tournée matinale dans une dizaine de villages de la zone avec du pain, des viennoiseries, fougasses et autres gâteaux qu'elle va chercher dès cinq heures du matin à la boulangerie Le Moulin de la gare à Quissac où elle vit depuis quelques années. 200 clients au total dont 50 clients rien qu'à Vacquières. Pour elle, la remplacer par une machine, c'est un manque de respect pour son travail de la part de la mairie qui a donné l'autorisation au boulanger Chabanol basé à Saint Mathieu de Tréviers pour l'installation. C'est bien le fait d'être concurrencée par une machine qui pose problème à Karine Berthélémy, "j'estime être assez courageuse pour me lever tôt le matin pour travailler sans jamais me plaindre, il y aurait eu un nouveau boulanger dans la commune, je dis pas mais une machine, non".

Le maire Jean-Baptiste Panchau très embarrassé par cette polémique dont il se serait bien passé pendant les vacances de fêtes de fin d'année, explique qu'il a donné le feu vert "sous la pression d'une partie de la population". Avec son adjoint, il a d'abord été contre cette installation, "justement parce qu'il y avait un ambulant qui passait mais à la demande de la population qui a besoin de pain en dépannage, on a décidé de laisser une entreprise de Saint Mathieu de Tréviers s'installer". L'élu ajoute qu'il y a des distributeurs de pain dans tous les villages autour de Vacquières, "les habitants se sentaient frustrer de ne pas en avoir sur notre commune". Il faut dire que de nombreux habitants de Vacquières travaillent sur la métropole de Montpellier, ils ne sont donc plus là le matin lorsque Karine Barthélémy passe pour la livraison, "ils ont besoin de pain le soir" précise le maire qui ajoute que les deux offres n'ont pas la même clientèle, les clients de Karine chez vous sont plutôt des personnes âgées ou des agriculteurs qui mangent le midi sur la commune.

C'est le cas de Marie, retraitée, qui chaque jour ou presque achète du pain et des viennoiseries à la boulangère itinérante, "je prends aussi des gâteaux le dimanche. Chaque soir, j'accroche mon sac dehors et quand je me lève, je vais à la porte et j'ai mon petit-déjeuner et c'est extra !" Marie soutient d'autant la boulangère qu'elle est là depuis longtemps, "et pendant le covid, elle nous a rendu beaucoup de services, elle nous apportait des choses dont on avait besoin".

Karine Barthélémy explique qu'elle a déjà perdu des clients, "trois personnes m'ont envoyé un mail pour me dire que la machine était à côté de chez eux et donc, qu'ils arrêtaient de m'acheter du pain". D'autres en revanche lui ont fait part de leur soutien, "beaucoup m'ont dit si vous faites une pétition ou que vous défilez dans les rues, on vient avec vous. Il y a eu un grand élan de solidarité, ça m'a beaucoup touché". Pour Marie, cliente fidèle, c'est Karine ou rien, "après on se plaint que dans les petits villages, il n'y a pas d'épicerie et de boulangerie, et voilà qu'un personne bien gentille passe et nous rend service, il faut la conserver".

