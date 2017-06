Boulangeries, salons de coiffure ou auto-écoles : les petites entreprises françaises ont du mal à redémarrer

Les signes de reprise s'accumulent pour l'économie française, mais ce sont surtout les grandes et moyennes entreprises qui en profitent, selon le rapport du cabinet Altares publié début mai sur les défaillances d'entreprises. Beaucoup de petites structures mettent la clé sous la porte.

Les défaillances d'entreprise reculent en France, une baisse entamée en 2016 qui se prolonge cette année, avec 3,9% de moins au premier trimestre par rapport à la même période l'année précédente. Et selon le baromètre publié début mai par le cabinet Altares, toutes les régions de France en profitent. Toutes les régions, mais pas tous les types d'entreprises. Ces "défaillances", c'est-à-dire le fait pour une entreprise de passer devant le tribunal de commerce pour la première fois, touchent durement les petites et très petites entreprises, dans les secteurs en rapport direct avec les consommateurs. Des boulangers aux infirmiers en passant par les taxis, ils sont souvent sur le fil du rasoir.

Face aux franchises, difficile de sortir la tête de l'eau

La clé du problème est, pour le directeur des études d'Altares Thierry Millon, la consommation des ménages. "Heureusement elle repart un peu depuis le début de l'année, mais il y a eu une forte perte de vitesse", qui pénalise en premier lieu les entreprises en rapport direct avec les consommateurs. 10% de défaillances supplémentaires pour les salons de coiffure, 13% pour les boulangeries, 37% pour l'enseignement de la conduite ou 46% pour les transports de personnes, comprenez les taxis.

"Au lieu d'aller chez le coiffeur une fois par mois, on y va tous les deux mois. On change de lunettes moins souvent, on reporte à plus tard son permis de conduire, c'est logique", pour Thierry Millon qui ajoute que "forcément, dans un contexte où il faut se serrer la ceinture, les petites structures avec moins de trésorerie ont plus de mal à le supporter". Et la concurrence des franchises n'aide pas les petites entreprises indépendantes. "Des magasins dont les marques sont connues, qui sont concentrés sur de petites zones. Vous vous garez, vous faites tout au même endroit au lieu d'aller chercher la petite boutique quelques rues plus loin", analyse Thierry Millon.

Dans un autre registre, l'agriculture continue son inquiétante chute avec encore 20% de défaillances en plus sur la période étudiée.

"Quand le bâtiment va, tout va"

La restauration, elle, respire un peu. Les défaillances y sont en recul, "mais on ne peut pas vraiment parler d'une situation confortable, c'est seulement un premier retour des consommateurs après le gros coup dur qui a suivi les attentats de Paris et Nice". Idem pour l'informatique, qui reprend quelques couleurs après des années très difficiles.

"La meilleure nouvelle de cette étude, et de loin devant les autres, c'est la santé du BTP", lance Thierry Millon. C'est dans ce secteur sous ses différentes formes (travaux publics, promotion immobilière, agences immobilières) que les défaillances reculent le plus. D'ailleurs, le promoteur immobilier Nexity a annoncé ce jeudi espérer cette année la construction d'un peu plus de 400.000 logements neufs en France, du jamais vu depuis cinq ans. "Et comme on dit, quand le bâtiment va, tout va !", estime le directeur des études d'Altares, "puisque cela signifie que les entreprises naissent ou s'agrandissent, que les collectivités investissent, que les particuliers construisent ou rénovent". Et de conclure : "Que ce soit pour le BTP, la restauration ou d'autres secteurs, la météo est aussi un facteur important. Donc avec le retour du soleil, la suite de l'année 2017 s'annonce bonne."