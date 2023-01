Boulangers de Moselle : "toutes les annonces du gouvernement sont des bonnes nouvelles"

Le gouvernement fait un geste pour soulager les boulangers qui alertent depuis plusieurs semaines sur leurs difficultés à faire face à la flambée des prix de l'énergie. Bruno Le Maire a annoncé ce mardi une série de mesures comme le possible report du paiement des impôts et cotisations sociales, la possibilité de changer de fournisseur d'énergie sans frais, ou encore un accompagnement personnalisé pour chaque boulanger qui en fait la demande.

Eviter les catastrophes

Certains boulangers, au bord de la faillite, tirent la sonnette d'alarme face à des factures devenues délirantes. "Est-ce que se sera suffisant, on en sait rien" commente Vincent Nagelschmit, président de la Fédération patronale des boulangers et boulangers-pâtissiers de la Moselle, "mais toutes les annonces du gouvernement sont des bonnes nouvelles." Le boulanger de Monneren se montre prudent, car les situations sont très différentes d'un professionnel à l'autre, d'où l'importance de l'accompagnement personnalisé pour éviter la catastrophe. "J'insiste auprès de mes collègues, avant de se retrouver dans une telle situation, il faut qu'ils se rapprochent de la Chambre des Métiers ou de la Fédération des boulangers pour étudier leur cas le mieux possible."

Vincent Nagelschmit accueille avec soulagement la souplesse accordée aux boulangers pour changer de fournisseur d'énergie au cas où les prix augmenteraient de manière trop prohibitive. "Quand on vous propose un contrat, si le tarif de l'énergie est très élevé, le contrat sera très élevé alors qu'il peut être plus avantageux quelques semaines ou quelques mois plus tard. Le gouvernement a pris la mesure du problème."

En attendant les effets de ces mesures, les boulangers n'ont pas eu d'autre choix que d'augmenter les prix de leurs produits. "Chacun calcule ses marges, ses coûts de revient, ses charges, pour adapter le prix de vente au plus près de la réalité." Malgré tout, les clients restent fidèles assure t-il et les boutiques "ont bien tourné avant Noël et continuent avec la galette des rois."