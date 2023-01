Boulangers et artisans : une seule attestation à envoyer pour faire baisser sa facture énergétique

Peu d'artisans se sont renseignés sur les aides mises en place par l'Etat pour amortir la hausse des coûts de l'énergie. La Chambre des Métiers et de l'Artisanat au niveau régional a appelé plus de 700 boulangers. Près de la moitié n'étaient pas au courant des aides disponibles explique Fabienne Munoz, présidente de la Chambre en Ardèche : "très souvent l'artisan est la tête dans son travail. C'est sa passion. Les papiers, l'administratif, les dispositifs, tout ça, ce n'est pas son truc. C'est notre rôle d'être à leur côté pour les accompagner sur ces démarches."

Fabrice Gensel, boulanger depuis 28 ans au centre de Privas, fait office d'exemple. Il se réveille à 23h pour préparer son pain et ses viennoiseries toute la nuit. A 6h30, tout est cuit, "et autant avant je ne regardais pas, autant maintenant, à 6h30, je coupe le four, pour minimiser le temps de chauffe, et faire des économies. Je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé." Il a un contrat avec Engie : "je suis prélevé tous les mois, je n'ai pas de facture. Je ne sais pas de combien va être le réajustement. J'ai essayé de me connecter sur internet, mais c'est la croix et la bannière."

"Notre difficulté, c'est de faire passer le message" souligne Thierry Devimeux, le préfet de l'Ardèche, "de faire connaître que des aides existent. Parce qu'effectivement, après avoir travaillé toute la nuit, vous avez autre chose à faire que de chercher des informations ici et là." Plusieurs aides sont en place, selon le profil de son entreprise, selon le type de contrat d'énergie auquel on a souscrit. Mais l'artisan n'a pas besoin de regarder tout cela dans le détail. La procédure est simple souligne Thierry Devimeux : "il y a une seule attestation à remplir, à envoyer à son fournisseur d'énergie, et c'est lui qui applique automatiquement les aides qui correspondent. Et l'Etat sera là pour s'assurer que les fournisseurs mettent bien en place ces aides."

Modèle d'attestation disponible sur impots.gouv.fr © Radio France - Nathalie Rodrigues

L'attestation est à renvoyer avant le 31 mars à son fournisseur d'énergie. Un modèle est par exemple disponible sur le site internet impots.gouv.fr . Les fournisseurs d'énergie ont aussi mis en ligne des formulaires type.