Boulazac :L'imprimerie édite des cartes postales 2.0

Boulazac, France

Youpix ! C'est les vacances.

La poste a choisi de vous faire renouer avec une vieille tradition, celle de la carte postale, mais en utilisant la technologie d'aujourd'hui. Depuis l'été dernier, en téléchargeant l'application Youpix sur votre smartphone , vous pouvez faire de vos plus belles photos de vacances, de magnifiques cartes postales que vos grands parents consulteront bien plus facilement qu'un pauvre Mms sur le petit écran d'un portable.

Retrouver des habitudes du passé avec des outils d'aujourd'hui

Marine Theron est porte parole de l'application Youpix pour la Poste: Il y a tellement d'usages numériques, de sms , messengers etc, on les efface tellement vite qu'il y a ce besoin de revenir à des valeurs, à des choses qui restent et du coup la carte postale en fait partie .IL y a vraiment ce soin de relier les générations entre elles puisque les grands parents d'aujourd'hui qui n'utilisent pas tous ces services numériques ne voient plus la photo des petits enfants qui grandissent donc l'idée c'est vraiment d'allier ce côté numérique et papier pour retrouver les souvenirs que l'on avait autrefois.

Vos photos deviennent des cartes postales à l'imprimerie du timbre de Boulazac © Radio France - Valérie Déjean

L'application est gratuite. Vous sélectionnez une de vos photos , vous soignez la mise en page, les commentaires, le texte grâce aux possibilités offertes par l'application, vous envoyez le tout, la carte est faite en quelques heures et peut se retrouver dans la boite aux lettres de vos grands parents en 24 heures, le tout pour 2 euros 39 . Et si cette application intéresse la Dordogne c'est parce que ces cartes sont réalisées à Boulazac, à l'imprimerie du timbre. Depuis sa mise en route , l'application a été téléchargée 150 000 fois. Un millier de cartes est imprimée chaque jour à Filapost. L'objectif de la poste est d'en sortir 500 000 en une année.