Boulogne-sur-mer : blocage surprise de bateaux Hollandais par les pêcheurs

Depuis 18 heures, des pêcheurs bloquent ce jeudi 23 décembre des bateaux Hollandais à Boulogne-sur-Mer. Une action surprise en raison du Brexit et des méthodes de pêche hollandaises.

Olivier Le prêtre, président du comité régional des pêches, annonce que "si les Anglais ne veulent plus des Français et bien les pêcheurs Boulonnais ne veulent plus des Hollandais dans les eaux françaises." Un mouvement est donc entamé depuis ce soir, 18 heures. Un bateau hollandais a été empêché de débarquer, les deux autres bateaux hollandais en approche ont donc choisi un autre port pour débarquer.

En mai dernier, les Néerlandais avaient déjà été bloqués à Boulogne-sur-mer, ils sont accusés par les pêcheurs boulonnais de piller la Manche. Une situation dénoncée depuis des années, mais que le Brexit risque d'aggraver selon les pêcheurs français.