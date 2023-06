Boulogne-sur-Mer : une enquête publique est lancée autour d'un projet d'élevage industriel de saumons

Une enquête publique vient de démarrer et va se poursuivre jusqu’au 12 juillet. Et, ce mardi 20 juin au Portel, une réunion publique est programmée. L'occasion pour le grand public d'en savoir plus sur Local Océan, cet investissement privé de 200 millions d’euros qui vise créer, d’ici 2025, un élevage produisant 9.000 tonnes de poissons par an avec 70 salariés. Il devrait s'implanter sur un terre-plein du port de Boulogne-sur Mer, commune du Portel.

Un élevage de haute qualité, ayant le souci du bien-être animal, qui aura un impact moindre sur l’environnement qu’en Norvège, d’où le saumon prend la route, pour trois jours de camion, avant de rejoindre Boulogne, assure Alain Treuer, le porteur de ce projet.

Un projet terrestre et non maritime

"C'est une installation à terre. On n'utilise plus l'environnement de la mer. On essaie de ne pas du tout polluer dans l'environnement naturel, explique le Président de Local Océan. En fait, on relocalise la filière du saumons pour produire vraiment localement, pour le marché local, où il est traité et consommé localement. Nous aurons un système de recirculation de l'eau à 99,5%. Il n'y aura que très peu de rejets pouvant endommager l'environnement."

Une analyse que ne partage pas l’élu boulonnais écologiste Denis Buhagiar. Il ne cache pas son inquiétudes à propos de ces rejets en mer : "Dans le dossier du projet, on compte 260 tonnes d'azote, et 87 tonnes de phosphore rejetées annuellement dans la rade, c'est-à-dire à proximité de la plage de Boulogne-sur-Mer. L'azote, en particulier, peut générer des algues vertes, ces algues polluées qui ont causé des accidents, parfois mortels, en Bretagne."

L’eau de mer prélevée servira surtout à refroidir les installations ; le reste, environ 20%, qui sera au contact des saumons, sera traité avant d’être rejeté, assure Alain Treuer, le Président de Local Océan : "C'est comme un peu de poussière qui va ressortir. Les courants que l'ont connait dans la rade sont tellement forts que ceci repartira tout de suite en mer, sans accumulation, dans le port ou sur des plages. Et ça ne produira pas d'algues vertes. On utilise des filtres ultra-performants et on les renouvellera au fur et à mesure qu'on pourra filtrer plus."

Les réserves d'institutions environnementales

Ces rejets sont prévus dans la rade, c’est-à-dire dans la partie partiellement fermée du port. Ils sont au cœur des critiques formulées également par trois institutions environnementales publiques : le Parc marin des Estuaires picards et de la mer d'Opale, la Mission régionale de l’autorité environnementale et le Comité national de protection de la nature. C'est le préfet du Pas-de-Calais qui devra trancher, à l'issue de l'enquête publique. Le projet est soutenu par la Communauté d'agglomération du Boulonnais.

L'élu écologiste boulonnais Denis Buhagiar ajoute, en forme de conclusion : "tout comme les élevages industriels terrestres, cela ne correspond plus au modèle d'avenir. Les méga-usines, que ce soient de porcs ou de saumons, ne sont plus viables au niveau environnemental."

Le projet Pure Salmon, qui devait s'implanter dans une zone d'activités sur les hauteurs de Boulogne-sur-Mer, s'est, lui, replié en Gironde, au Verdon-sur-Mer.