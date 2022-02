Bourbourg : l'arrivée de Verkor, "c'est du bonheur"

Verkor, la plus grosse usine de batteries électriques de France, va s'implanter sur le port de Dunkerque. L'activité débutera en 2025 avec 1.200 emplois direct et 3.000 emplois indirects dans un premier temps. Le maire de Bourbourg y voit l'opportunité de faire recruter les jeunes du territoire.

Le projet était dans les cartons depuis un an. Mardi, le président de la République a officialisé l'implantation de Verkor simultanément avec le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et le président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Patrice Vergriete.

Le chantier débutera en 2023 avec un commencement de l'activité prévu en 2025. Dans un premier temps, 1 200 emplois direct seront créés et 3 000 emplois indirects. L'usine va s'implanter sur la zone "Grandes Industries" du port, à 40 % côté Bourbourg et à 60 % coté Saint-Georges-sur-l'Aa.

Un appel d'air

L'arrivée de Verkor ouvre le champs des possibles. Les fournisseurs de l'entreprise sont attendus sur la zone également. "On va continuer à faire venir plein d'entreprises qui vont fonctionner avec la gigafactory puisque Verkor va aussi faire de l'assemblage et travailler avec des sous-traitants", se réjouit Eric Gens, maire de Bourbourg.

La zone va se remplir à vitesse grand V

Jusqu'à maintenant, seul le producteur agroalimentaire Clarebout Potatoes avait officialisé son arrivée sur le secteur de Bourbourg mais aussi de Saint-Georges-sur-l’Aa. "La zone va se remplir à vitesse grand V. On risque vite de monter à 3000 ou 4000 emplois dans les 5 années à venir."

Embaucher les jeunes du territoire

Une annonce qui rebat les cartes de l'avenir de Bourbourg. La commune espère pouvoir se saisir de cette opportunité pour essayer de faire rester les jeunes habitants. L'usine recherchera entre autres des pilotes de ligne, des agents de manutention et de maintenance. Eric Gens compte solliciter les lycées professionnels locaux, "il faut qu'on discute avec l'Education nationale. On a déjà un savoir-faire en terme de formation , il faudrait les ajuster sur les besoins de Verkor, il faut tout axer là-dessus." L'entreprise devrait recruter 80 % de ses salariés localement.

Ils partaient travailler à Loon-Plage ou à Gravelines

"On n'avait pas le potentiel industriel à Bourbourg et aux alentours de proposer un avenir pérenne aux jeunes. Ils partaient travailler à Loon-Plage ou à Gravelines." Il faut également loger ces jeunes embauchés alors la commune va créer d'ici cinq ans entre 300 et 400 logements, essentiellement des T2 et des T3.

Les moins de 30 ans représentent 23 % des 7200 bourbourgeois avec un taux de chômage d'environ 11 %. L'objectif est de les faire rester pour booster l'activité locale, "ce sera un plus pour les écoles, les associations etc. On a 1500 habitants âgés de plus de 65 ans alors il faut préparer l'avenir pour rendre notre commune attractive."