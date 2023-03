Bourg-de-Péage : l'agglomération reprend la gestion du centre aquatique Diabolo

Le 3 juillet prochain, s'en sera terminé de la gestion du centre aquatique Diabolo par l'entreprise privée Vert-Marine qui avait pourtant une délégation de service public depuis plusieurs années. Mercredi soir, les élus réunis en conseil communautaire ont voté la création d'une régie à autonomie financière pour reprendre en direct la gestion de ce centre qui accueille notamment de nombreux élèves pour les cours obligatoires de natation.

Fermeture intempestive

On se souvient qu' en septembre dernier, Vert-Marine avait subitement fermé la piscine à cause de l'augmentation du prix de l'électricité. Personne n'avait été prévenu. Ni les élus, ni les clients du centre. Un simple message sur les réseaux sociaux avait alerté les abonnés la veille pour le lendemain. Après trois semaines de discussions avec l'agglomération, un compromis avait été trouvé pour que le groupe privé paye l'électricité moins cher et puisse ainsi rouvrir les portes de Diabolo. Mais l'épisode a sans doute laissé des traces...

Pas de renouvellement de contrat

Le contrat de délégation de Vert-Marine arrive à échéance le 3 juillet prochain, il aurait pu être renouvelé. Mais les conditions financières demandées par les opérateurs privés étaient intenables pour l'agglomération. "Il nous demandaient 300.000 à 500.000 euros de plus par an avec des clauses de revoyure particulièrement désavantageuses pour la collectivité" précise le vice-président chargé des sports Adem Benchelloug. Aucun autre opérateur privé n'a fait de meilleure proposition. Les élus ont donc décidé de reprendre en direct la gestion du centre afin de maintenir le service rendu au public sans peser sur les finances de la collectivité. Une régie à autonomie financière va donc être créée avec un directeur qui sera nommé en juin, mais c'est bien l'agglomération qui gardera la main pour l'instant.

Personnel repris sauf pour l'espace bien-être

Les 16 personnes actuellement salariées chez Diabolo (en cdd ou cdi) seront réembauchées. Mais l'agglomération ne peut pas reprendre en direct la gestion de l'espace bien-être (hammam, sauna, etc). En revanche, les élus vont essayer de trouver un repreneur pour cet espace bien-être. Le restaurant lui, déjà géré par un entrepreneur privé, restera en place. La régie à autonomie financière devra être opérationnelle dès le 4 juillet. Aucune nouvelle fermeture intempestive à redouter donc.

Augmentations liées à l'inflation

En revanche, il risque bien d'y avoir des augmentations de tarifs pour les nageurs. Mais elles seront modérées, alignées en fonction de l'inflation. Car l'agglomération subit comme tout un chacun les effets de la hausse des prix de l'énergie ou des augmentations de salaires de ses employés. "Ces tarifs resteront toutefois moins élevés que si l'agglomération avait repris un opérateur privé pour gérer le centre aquatique", assure le président (LR) de l'agglomération Nicolas Daragon.