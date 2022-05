Bourg-lès-Valence : le parc la Cartoucherie, trop difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite

A Bourg-lès-Valence, le parc la Cartoucherie s'avère difficilement accessible pour les personnes à mobilité réduite. L'APF France handicap 26-07 tire la sonnette d'alarme. Selon l'association, c'est le manque de concertation au moment de la conception du projet, entre Valence Romans agglo et les usagers, qui est à l'œuvre ici.

Un parc "dangereux" pour les personnes à mobilité réduite

Dès l'entrée du parc, les choses se corsent pour une personne en fauteuil roulant. Pour franchir les grilles, les personnes à mobilité réduite doivent faire face à une pente à 19% alors que le maximum autorisé et de 4 à 5% avec paliers . Une fois en bas de cette courte première descente, une seconde moins raide mais d'une bonne cinquantaine de mètres attend ces personnes. Celles qui ont un fauteuil manuel, sont contraintes de freiner à l'aide de leurs pieds pour ralentir. Une fois arrivée en bas, cette fois-ci ce sont les personnes en fauteuil électrique qui vont être pénalisées si elles souhaitent aller aux toilettes. La porte étant beaucoup trop massive, large et non automatisée, se rendre à l'intérieur est mission impossible. Mais les déconvenues ne s'arrêtent pas là puisque, certains panneaux de documentation sont placés au milieu des graviers par exemple. Difficile de rouler dans les graviers en fauteuil.

Des toilettes inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant électrique dans le parc la Cartoucherie de Bourg lès Valence © Radio France - Erwan Chassin

Pascal Astier fait parti de l'association APF, il est également en fauteuil : "le parc ne respecte pas la loi" dit-il. Depuis 2005, une loi oblige notamment les collectivités à rendre accessible tous les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public. "Ici ce n'est pas le cas."

Ce qu'il déplore c'est le manque de concertation de Valence Romans agglo avec les usagers lors de la conception du projet. "Ils s'en foutent de nous tout simplement".

"Des choses ont été mal anticipées"

"Non on ne s'en fou pas" explique Chritophe Marmilloud directeur général des services de Valence Romans agglo qui accuse le contexte dans lequel a été conçu le parc. "On était en pleine période de covid et en plein renouvellement municipal. Les associations nous ont effectivement alerté des problématiques de circulation dans ce parc". Il reconnait que "des choses ont été mal anticipées du fait d'une concertation un peu aléatoire avec les associations".

Le Directeur général confirme donc que des erreurs ont été faites tout en rappelant : "Ce parc a été conçu pour être fait en deux temps. Ce qui a été réalisé c'est pour l'instant la première phase. Une deuxième phase de travaux sera réalisée à terme pour permettre l'accessibilité entre la partie haute du parc et sa partie basse, en respectant la réglementation au niveau des personnes à mobilité réduite." Néanmoins cette dernière phase de travaux devra probablement attendre plusieurs années.

En attendant, "des aménagements temporaires vont être réalisés rapidement" assure Christophe Marmilloud, pour permettre à tous d'avoir accès aux joies de cet espace vert de 2,4 hectares à 3,5 millions d'euros.

REPORTAGE : à Bourg-lès-Valence, le parc la Cartoucherie trop difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Copier