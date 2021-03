Bourg-Saint-Andéol : une nouvelle grève à l'hôpital contre la suppression des primes

Le syndicat Force ouvrière rejoint par la CGT et la CFDT ont appelé une nouvelle fois à se retrouver devant l'hôpital de Bourg-Saint-Andéol (Drôme) ce mardi après la suppression de primes pour les infirmières et aides-soignantes.

Après avoir déjà fait grève le 8 mars, une centaine de soignants s'est réuni à nouveau ce mardi devant l'hôpital de Bourg-Saint-Andéol (Drôme) pour réclamer une nouvelle fois la restitution de leurs primes retirées. "Après un an de covid, on nous enlève cela, c'est totalement injuste", souffle Sandra Landelin, représentante syndicale Force ouvrière.

Les revendications sont les mêmes après la suppression de primes pour les soignants. - Laeticia Bayle / Sandra Landelin / FO

Rejoint par la CGT ou la CFDT, le syndicat FO dénonce une situation qui n'évolue pas malgré des discussions en cours avec la direction. Plusieurs élus sont venus apporter leur soutien dont le maire de Larnas, Bernard Chazaut. Les revendications n'ont pas changé.

"Nous demandons le rétablissement rétroactif des primes qui ont été supprimées, réclame Sandra Landelin. Par exemple la bonification indiciaire pour les aides-soignantes et les infirmières. C'est énorme parfois. Certains contractuels ont perdu 250 à 300 euros". Une situation mal vécue après plus d'un an de lutte contre le coronavirus.