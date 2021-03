Bourganeuf : 4 HLM vont être démolis, les habitants lancent une pétition.

Le projet était dans les cartons depuis quelques années. Aujourd'hui, il est acté : les bâtiments de la rangée haute de la cité du Petit Bois vont être démolis. Creusalis, l'office public départemental des HLM, n'entend pas conserver plus longtemps ces immeubles datant du début des années 70, qui ont besoin de travaux d'entretien voire de réhabilitation et de certaines mises aux normes, mais qui surtout sont inoccupés à 60% (19 appartements sur 48).

La décision de les démolir devenait donc inéluctable selon Frédéric Suchet, le directeur général de Creusalis. "C'est compliqué, d'autant qu'on n'a pas de perspective pour les remplir. Dans les années 70 on a construit plus de 300 logements alors qu'il y avait plus de 3 800 habitants à Bourganeuf. Depuis, la commune a perdu mille habitants, on est donc obligé de réajuster la taille de notre parc sur des communes de ce type. On pourrait mettre des bâtiments "à l'arrêt" mais les garder vides, en terme de paysage sur une commune déjà sinistrée avec quelques friches industrielles, ce n'est pas très vendeur". Et les garder inoccupés coûte aussi très cher. "Un exemple : un agent d'entretien vient faire le ménage dans les communs et on récupère les charges dans les loyers, sauf que là, on n'en récupère que la moitié vu le taux d'occupation. Il y a tout un tas de dépenses comme cela (ménage, chauffage etc) que l'on fait supporter à la totalité des locataires de Creusalis dans le département. C'est une notion d'équilibre à laquelle on doit être très attentif".

Evaluer les besoins de chaque locataire

Détruire un logement n'est pas gratuit. En moyenne, cela coûte entre 18 000 et 20 000 euros estime Creusalis. Mais le coût de la destruction des 4 immeubles du Petit Bois restera moindre qu'une réhabilitation et un taux d'occupation à moitié.

Les occupants justement, ce sont des personnes seules ou des familles qui logent dans 19 appartements répartis dans ces quatre bâtiments. Creusalis s'engage à tous les rencontrer individuellement pour évaluer leurs besoins, et prendra en charge la totalité des frais (de déménagement, de fermeture et ouverture d'abonnements etc), procédera aux réfections nécessaires dans les logements que l'office leur louera, "et vu le taux de vacance sur notre parc à Bourganeuf (27%), on pourra, s'ils le souhaitent, tous les reloger ici" assure Frédéric Suchet. "On prendra le temps de discuter, parce qu'on sait que c'est un moment assez traumatisant". Mais le calendrier est établi : les logements devront être vides au 31 décembre prochain.

"On est une grande famille et là ils veulent nous séparer"

"Traumatisant". Le mot est juste. "J'en suis malade; je ne dors plus les nuits" nous confie cette habitante qui vit là depuis 45 ans. "Ici on a un cadre de vie exceptionnel, insiste Christiane qui loge au Petit Bois depuis plus de 30 ans. "C'est sécurisant, _on peut compter les uns sur les autres_, ça se retrouve où ça ? ". "Moi je suis bien ici. J'ai 83 ans. Je suis entrée la première ici, il y a 47 ans. Si je pars d'ici, est-ce que mes voisins seront biens ? " s'interroge également Radia. Tous se questionnent et s'inquiètent, et surtout ne veulent pas partir. "On est une grande famille et là ils veulent nous séparer".

Habibé :"le seul réconfort des personnes âgées ici, ce sont leurs voisins" Copier

Des années de vie commune ont soudé des amitiés, sans compter, remarque Habibé, 25 ans, qui a grandi ici, "qu'on traverse une période sanitaire difficile où les interactions sont limitées. Les personnes âgées qui ont des enfants qui vivent ailleurs ne peuvent pas les voir. Pour elles, _leur seul réconfort ce sont leurs voisins_. Elles sortent sur leur balcon, elles voient leurs voisins et sont heureuses, parce que ce sont des personnes qu'elles connaissent. C'est un vrai réconfort, psychologiquement ça leur fait du bien".

Démolir ces bâtiments et être relogés, séparément, ailleurs, c'est un "déracinement et un déchirement" que les locataires n'envisagent pas. Ils ont donc écrit au maire de Bourganeuf, au député de la Creuse, à Creusalis, et surtout ont lancé une pétition "contre la démolition de nos habitations". "On se battra jusqu'au bout pour rester ici" concluent-ils.