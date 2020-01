Bourganeuf : l'épicerie du centre-bourg ferme ses portes samedi faute de clients

Bourganeuf, France

Une étiquette sur la devanture affiche la couleur : - 50%. Tous les produits sont à moitié prix dans l'épicerie Vival de Bourganeuf. Les stocks sont liquidés parce qu'elle ferme définitivement samedi 18 janvier. La raison ? Pas assez de clients.

Les patrons avaient lancé un appel au secours cet automne, pour inciter les habitants à faire leurs courses dans le centre-bourg. Mais ça n'a pas suffi : "Les Bourgouniauds n'ont pas joué le jeu. S'ils avaient chacun fait un petit panier de 20 euros par semaine, on aurait pu rester, mais là on est obligés de partir", soupire Philippe Kolodziejczak, le propriétaire.

"Je ne conseille à personne de venir s'installer à Bourganeuf"

Avec sa femme, il a quitté la région parisienne pour s'installer en Creuse il y a trois ans. "On nous a fait miroiter le succès, on a tout refait à neuf, on n'a pas pris une seule semaine de vacances, on a investi beaucoup d'argent et d'énergie... Là on est totalement dans le rouge, on en a gros sur la patate. Je ne conseille à personne de venir s'installer à Bourganeuf !"

Claudine, qui venait faire ses courses régulièrement à l'épicerie, regrette leur départ : "C'est la fin, heureusement il reste la boucherie à côté mais je vais être obligée d'aller au Carrefour comme tout le monde pour acheter mes légumes." Monique aussi était une fidèle de l'épicerie. Elle tient un salon de coiffure quelques rues plus loin : "Je venais deux fois par semaine, c'est important de soutenir les commerces de proximité !"

Jacques au contraire n'a mis les pieds qu'une seule fois dans la supérette. Ses courses, il les fait à Aldi, le "seul magasin pas trop cher" selon lui. Trop cher, le Vival de Bourganeuf ? Pour son patron, il n'était en tout cas peut-être pas adapté dans une commune rurale : "Une épicerie pure ne marchera pas, il vaut mieux faire une épicerie multi-services avec bar, tabac, presse, petite restauration... C'est ce qu'on recherche maintenant." Ils cherchent partout sauf à un endroit, Bourganeuf : "Je ne veux plus en entendre parler !" tranche-t-il, très amer.