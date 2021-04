Bourges : 150 tracteurs dans le centre ville

La FNSEA veut peser sur le ministre car il craint que les zones intermédiaires qui concernent une bonne partie de la région Centre-Val-de-Loire soient sacrifiées. Ces zones intermédiaires permettent des aides pour compenser des terres moins fertiles que dans d'autres régions françaises. " Demain, on sera plus là pour pouvoir se défendre, donc on le fait tant qu'on est encore vivant ! " Cet éleveur de Sens-Beaujeu près de Sancerre, n'a vraiment pas le moral. Stéphane Granjon a peur de faire partie des sacrifiés de la prochaine politique agricole commune.

Deux convois ont convergé vers le centre de Bourges pour cette manifestation régionale. © Radio France - Michel Benoit

D'après les calculs de la FNSEA, les agriculteurs de la région Centre-Val-de-Loire pourraient perdre chaque année, 52 millions d'euros d'aides notamment celles destinées aux zones intermédiaires pour compenser des terres moins fertiles : " On va avoir une diminution des soutiens alors que nos exploitations dégagent toujours de moins bons résultats financiers " assène Arnaud Lespagnol, président de la FNSEA du Cher. " Les fermes en grande culture ne dégagent en moyenne que 3.000 euros de revenus annuels, depuis six ans et moins de 10.000 euros en élevage. Aujourd'hui, nos exploitations ne vivent qu'à crédit ! "

Le Pays Fort, en Berry, avait déjà perdu certaines aides il y a deux ans. © Radio France - Michel Benoit

La FNSEA attend un engagement du ministre de l'agriculture. Il y a deux ans, les agriculteurs d'une bonne partie du Berry ont déjà perdu l'indemnité compensatoire des handicaps naturels. Une aide non négligeable pour Stéphane Granjon : " On nous a enlevé déjà entre 8 et 15.000 euros annuels, d'un coup. Et là, ils vont encore recommencer. On n'a même pas ça comme revenus annuels. A force de gratter, il ne restera vraiment plus rien à rogner."

Les agriculteurs de la FNSEA se sentent sacrifiés en Centre Val de Loire. © Radio France - Michel Benoit

Les crédits de la nouvelle PAC ne baisseront mais la volonté du ministère est de les réorienter vers la transition agro-écologique. Une délégation d'agriculteurs a été reçue par le préfet du Cher. Les agriculteurs sont repartis un peu après le milieu d'après-midi.