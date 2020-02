Bourges : les avocats toujours aussi résolus

Bourges, France

Toujours pas d'audience dans les tribunaux de Bourges et Châteauroux. Les avocats veulent garder leur régime de retraite qui est excédentaire. Le conflit continue mais la situation financière des cabinets commence pourtant à être difficile. Me Sandrine Barré, avait dix-huit affaires ou rendez-vous, la semaine dernière à son agenda, tous reportés ou annulés et donc non payés. Son cabinet perd 3.000 euros de chiffre d'affaires par jour : " Les audiences sont renvoyées, les interrogatoires, nous n'y assistons pas. Nous ne faisons pas certaines permanences pénales, ni l'hospitalisation sans consentement. On n'assure pas non plus les défèrements, les comparutions immédiates, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, les audiences devant le juge aux affaires familiales, le conseil des prud'hommes. C'est une situation vraiment inédite. Pour notre cabinet, c'est une perte financière de 3.000 euros par jour."

Me Sandrine Barré, avocate à Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'étude qui compte six associés et une collaboratrice, emploie sept salariés qu'il faut continuer de rémunérer. Il faut payer un loyer de 5.000 euros par mois, sans parler de l'Urssaf et des assurances. Cette grève ne pourra pas durer éternellement, mais pas question de céder : " A Bourges, on peut s'enorgueillir de voter toutes les reconductions de grève à l'unanimité. Il faut se féliciter de cette solidarité. C'est dire que les enjeux sont connus de tout le monde puisque si on cède maintenant et que la réforme passe, nos cotisations vont doubler et à court terme ou à moyen terme, ça veut dire qu'on ne pourra pas conserver tous nos salariés." Le bâtonnier de Bourges, Me Tanton, comme tous ses collègues, sera à l'assemblée nationale ce mercredi après-midi pour rencontrer des députés.