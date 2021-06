Bourges : rien n'aurait changé dans les hôpitaux, malgré le Covid

Quelques postiers, quelques retraités et une majorité d'agents hospitaliers, de Bourges, mais aussi de Vierzon ou de George Sand à Chezal-Benoit manifestaient ce mardi.. La mobilisation était finalement assez faible malgré une tension toujours aussi forte dans les services hospitaliers si on en croit les syndicats.

La prime mensuelle de 183 euros, versée depuis la fin de l'année dernière, est loin de résoudre tous les problèmes, " les 183 euros, en effet, cela a mis du beurre dans les épinards " reconnait Armelle Paris, déléguée CGT à l'hôpital Jacques Coeur de Bourges." Mais les gens partent quand même et certains changent carrément de métier. Les conditions de travail continuent de se dégrader. On a un management répressif qui continue dans nos établissements. Des chirurgiens, des médecins partent dans le privé car leurs relations avec la direction sont très difficiles. Il y a trop de tension. On n'a pas nos droits à congés. Là, c'est la guerre pour nos vacances d'été. Les gens ne sont pas remplacés quand ils sont en longue maladie."

Les soignants dénoncent toujours leurs conditions de travail, malgré les revalorisations salariales. © Radio France - Michel Benoit

Le Ségur de la santé, financé à hauteur de 7,5 milliards d'euros, et la revalorisation des grilles salariales qui en découle, n'ont pas résolu les problèmes. A l'hôpital psychiatrique George Sand, 10 lits ferment encore sur Bourges aux pavillons Flaubert et Balzac rappelle Mélissa Gagneux, déléguée CGT. "On continue de fermer des lits et des patients se retrouvent sans prise en charge. Les délais pour obtenir un rendez vous en CMP (centre médico-psychologique) sont d'au moins trois mois. On a des postes vacants. Pour faire face aux difficultés de l'été, la direction nous vend encore la solidarité des soignants. On demande aux soignants de l'ambulatoire, de venir dépanner en intra-hospitalier, mais alors qui va s'occuper des patients en ambulatoire ? Et puis, la solidarité, elle a ses limites."

Mélissa Gagneux et Armelle Paris, délégués CGT © Radio France - Michel Benoit

Une réforme du financement de la psychiatrie, privilégiant le court séjour, doit bientôt entrer en application avec là encore des conséquences dans la prise en charge des patients, selon Mélissa Gagneux, "nous, on s'inquiète quand on entend qu'il faut mettre les bons patients dans les bons lits. Qu'est-ce qu'un bon patient ? Moi, je ne sais pas. Je suis infirmière, je prends en charge des patients dans tous les cas."

Une tension forte dans les services hospitaliers, mais une mobilisation faible © Radio France - Michel Benoit

Une cinquantaine de postes vacants à l'hôpital de Bourges

Le malaise des personnels hospitaliers est donc toujours palpable selon la CGT et pourtant ils étaient peu nombreux à participer à l'action de ce jour, "les gens sont en colère, les gens se plaignent, mais ils sont résignés" constate Armelle Paris. "Ils sont fatigués et n'ont plus la force de se battre.. Ils préfèrent partir quand ils sont à bout." Une cinquantaine de postes seraient vacants à l'hôpital de Bourges, selon la CGT.