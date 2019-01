Bourges : 240 retraités mobilisés contre la politique d'Emmanuel Macron

Bourges, France

Une mobilisation pour réclamer plus de pouvoir d'achat et une nouvelle orientation de la politique d'Emmanuel Macron. Les retraités ont fait le tour des permanences des députés à Bourges, avant d'être reçus en préfecture. Ils ont offert symboliquement aux parlementaires les cadeaux d'Emmanuel Macron dont ils ne veulent plus : " On lui renvoie l'augmentation des prix du gaz (+ 30 %), explique Dominique Riberol, de la CFE CGC, des carburants et bien sûr de la CSG, des mutuelles. On n'en peut plus. Mr Macron s'est montré très généreux avec certains et très pingre avec d'autres. Or les cadeaux qu'il a fait aux milliardaires n'ont rien apporté à l'économie. Vous avez vu du ruissellement, vous ? Vous pensez qu'on est des nantis avec des pensions de 800 à 2000 euros ? Il faut avoir une meilleure politique de redistribution."

Les retraités ont retourné aux parlementaires les cadeaux que leur a fait Emmanuel Macron © Radio France - Michel Benoit

Loïc Kervran, député En Marche, a joué le jeu en accueillant lui-même les manifestants. Il a reçu une délégation. Dans le cortège, ces deux retraitées expriment leurs doléances : " Il faut revaloriser les retraites, c'est nécessaire. Moi, je viens de perdre mon mari et quand on se retrouve seule, les revenus diminuent vraiment beaucoup. Je dois faire attention d'autant que je dois aider mes enfants et mes petits-enfants. Si on ne manifeste pas, ils vont croire que tout va bien et qu'ils pourront encore inventer d'autres manigances pour nous ponctionner encore plus. On estime qu'on peut prendre l'argent ailleurs. Moi, je me chauffe au propane, ça coûte très cher. On a aussi une cheminée au bois pour faire quelques économies. J'ai travaillé 41 ans et _je pensais pouvoir en profiter un peu à la retraite et ce n'est pas le cas_. On doit toujours calculer et c'est fatigant. Pour aller voir nos enfants ou petits-enfants, l'autoroute, ça devient exorbitant ! On doit vraiment leur monter qu'on n'accepte plus toutes ces augmentations, mais depuis Sarkozy, là-haut, on n'écoute plus la rue. Allez vous étonner que les gens n'aillent plus voter. "