Bourges, France

Les aides à domicile réclament également une meilleure reconnaissance de leur travail et une revalorisation de leurs salaires qui plafonnent souvent au SMIC. Le secteur peine à recruter alors que l'état explique vouloir favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Les entreprises d'aide à domicile ne peuvent plus s'en sortir avec les tarifs qu'elles doivent appliquer, assure Laure Davoust, directrice de la fédération ADMR du Cher : " Certaines associations ont déjà fermé leurs portes dans le Cher et d'autres sont en cessation de paiement ou en redressement judiciaire. On ne peut pas s'en sortir avec les conventions tarifaires qu'on nous octroie. "

le secteur de l'aide à domicile réclame des moyens à l'état. © Radio France - Michel Benoit

Parmi les manifestants, Emilie, aide à domicile sur St-Amand-Montrond : " On est mal payé, pas reconnues dans nos fonctions alors qu'on contribue au maintien à domicile des personnes âgées. On me rembourse 80 euros pour 200 km de déplacement tous les mois. Quand on voit le prix des carburants, ce n'est pas possible." Emilie perçoit 1100 euros par mois pour 135 heures de travail, indemnités kilométriques incluses. Marie-Paule, bénéficie d'une aide à la toilette, cette ancienne infirmière est venue dans son fauteuil roulant, par solidarité : " C'est des personnes qui font preuve de beaucoup d'abnégation. Moi, j'ai été amputée d'une jambe. J'ai droit à une heure et quart par jour pour ma toilette et pour mettre ma prothèse, mais seulement du lundi au vendredi. Le weekend, c'est mon mari qui m'aide."

Les aides çà domicile, devant les grilles de la préfecture du Cher. Une délégation a été reçue. © Radio France - Michel Benoit

Un rapport récent préconise un tarif de 24 à 25 euros de l'heure pour couvrir les frais des associations. Or les conventionnements n'autorisent que 21 à 22 euros. Frédéric Dupin est délégué départemental de la fédération des services à domicile et représente 8 structures dans le Cher : " Sur les huit structures, deux ou trois sont en mauvaise posture financière. Et en plus, on nous a enlevé les emplois aidés qui constituaient un bon moyen de recruter, sous prétexte que nous sommes en secteur concurrentiel, mais avec des tarifs réglementés ! Ca n'a pas de sens. Nos structures se battent aujourd'hui pour que soit créé _un nouveau risque en France, le risque dépendance_, seul moyen d'avoir un financement pérenne." Mais cela ferait des retenues supplémentaires sur la fiche de paie et moins de pouvoir d'achat pour les salariés... le président Macron promet des assises au printemps 2019.