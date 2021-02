Bourges : 6 600 jeunes sans solution dans le département du Cher

C'est le plan " 1 jeune, 1 solution ". 6,7 milliards d'euros sont débloqués au niveau national. Les aides peuvent aller jusqu'à 17.000 euros pour une embauche en CDI. Cela n'a pas empêché le nombre de jeunes inscrits à pôle emploi de bondir de 7 % au troisième trimestre dernier par rapport à 2019. Pourtant il existe des gisements d'emploi, notamment dans les métiers de bouche. La boulangerie Boulnois à Bourges a profité de ces dispositifs : " On avait un besoin de recrutement " détaille Agnès Boulnois, la patronne de la boulangerie. " On avait besoin d'une personne à la vente, en boutique. Une personne qui soit fiable et qui accepte aussi des horaires atypiques puisqu'on travaille le samedi, le dimanche matin, les jours fériés et cela rebute beaucoup de monde. " Cela ne déplaisait pas à Salomé qui a signé, à 22 ans, le premier CDI de sa vie en octobre dernier dans cette boulangerie. Cette ancienne serveuse en restauration qui faisait les saisons a été frappée de plein fouet par la crise du Covid : " Brutalement, on ne m'a plus rien proposé. Grâce à ce CDI, je peux faire des projets. je vais passe mon permis et me trouver un appartement puisque pour le moment, je vis dans un foyer."

Le préfet du Cher (au centre) aux côtés des époux Boulnois, boulangers, à Bourges (à droite) © Radio France - Michel Benoit

Salomé bénéficie du contrat Emploi Franc +, réservé aux jeunes issus de quartiers inscrits en politique de la ville. Son employeur va toucher une aide 17.000 euros sur trois ans. Les dispositifs sont variés : " Il y a les contrats emploi Franc " détaille Marianne Cazalet, directrice de Pôle Emploi en Berry. " Les Contrats Initiative Emploi, l'aide à l'embauche majorée qui est en place depuis l'été dernier. Ce sont vraiment des leviers pour favoriser l'embauche des jeunes et rassurer les employeurs car ces jeunes ne peuvent pas avoir toujours d'emblée le bon niveau de compétence. Des aides existent aussi pour l'embauche en CDD."

La boulangerie pâtisserie Boulnois, rue Jean Baffier, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et pour s'assurer que le candidat fera l'affaire, un stage de cinq jours en immersion dans l'entreprise est proposé. Ce qu'a beaucoup apprécié Agnès Boulnois, la patronne : " Cette période en immersion est très intéressante pour le candidat et l'employeur. Le candidat peut tester son intégration dans l'équipe et voir si le métier lui correspond vraiment. Et nous , en tant qu'employeur, on peut voir si ça matche vraiment sur l'efficacité dans le travail. Le candidat peut bien se rendre compte également des contraintes du poste. Par exemple en boulangerie, les candidats veulent bien vendre, derrière le comptoir mais beaucoup rechignent à faire le ménage alors que dans les métiers de bouche, l'hygiène est primordiale. On a vu que Salomé était très efficace et elle s'est très bien intégrée à l'équipe. C'est très important. Quant aux aides, évidemment, c'est intéressant, mais si on l'a embauchée, c'est avant tout parce qu'on avait besoin de quelqu'un. " La boulangerie Boulnois a également recruté un autre jeune en contrat initiative emploi.